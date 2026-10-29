Η σπάνια Ferrari των 2 εκατ. ευρώ που αγόρασε ο Max Verstappen (video)

Ο τετράκις πρωταθλητής της Formula 1 εθεάθη στο Μονακό με μία από τις πιο εντυπωσιακές Ferrari, ένα τετράτροχο κομψοτέχνημα πολύ υψηλής αξίας.

Τι και αν ανταγωνίζεται τη Ferrari μέσα στις πίστες. Εκτός αυτών, ο Max Verstappen οδηγεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά και σπάνια μοντέλα που έχουν βγει από το θρυλικό Maranello.

Ο τέσσερις φορές πρωταθλητής της Formula 1 με τη Red Bull, εντοπίστηκε να κυκλοφορεί στους λαμπερούς δρόμους του Μονακό με τη Ferrari Daytona SP3, μαγνητίζοντας όλα τα βλέμματα. Το ιταλικό supercar, το οποίο ο Ολλανδός παρέλαβε νωρίτερα μέσα στο 2026, αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια της συλλογής του.

Πρόκειται για συλλεκτικό όχημα – καθώς θα παραχθεί σε μόλις 599 μονάδες – και ανήκει στη σειρά Icona της ιταλικής εταιρείας. Σχεδιάστηκε ως φόρος τιμής στα αγωνιστικά που έγραψαν ιστορία στους αγώνες αντοχής της δεκαετίας του 1960 και κάθε μονάδα εξατομικεύεται με βάση τις απαιτήσεις κάθε πελάτη. Η Daytona SP3 του Verstappen ξεχωρίζει για το χρώμα Rosso Magma, τις ασημί ρίγες και τις ζάντες σε χάλκινη απόχρωση, έναν συνδυασμό που το κάνει ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο.

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Για την κίνηση φροντίζει ένας ατμοσφαιρικός V12 κινητήρας 6,5 λίτρων, με ισχύ που φτάνει τους 840 ίππους. Η κίνηση μεταδίδεται στους πίσω τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων, τα 0-100 επιτυγχάνονται σε περίπου 2,9 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα ξεπερνά τα 340 χλμ/ώρα.

Πόσο κοστίζει η Ferrari του Verstappen

Η Daytona SP3 του οδηγού της Red Bull είχε αρχική τιμή περίπου 2 εκατ. ευρώ, προτού συνυπολογιστούν τυχόν πρόσθετος εξοπλισμός και εξατομικεύσεις. Ωστόσο, η περιορισμένη παραγωγή των μόλις 599 αυτοκινήτων και το γεγονός ότι όλες οι αρχικές διαθέσιμες μονάδες διατέθηκαν σε επιλεγμένους πελάτες της Ferrari έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της αξίας του μοντέλου.

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Στη δευτερογενή αγορά, οι ενδεικτικές τιμές για μια Daytona SP3 εκτιμώνται το 2026 σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, με ορισμένες να φτάνουν ή να ξεπερνούν τα 5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται, ωστόσο, για ενδεικτικές τιμές, αφού η τελική αξία εξαρτάται από την έκδοση, τον εξοπλισμό και τα χιλιόμετρα.

Εδώ, αξίζει να σημειώσουμε πως, ο Max Verstappen βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τους πιο ακριβοπληρωμένους οδηγούς της Formula 1. Για το 2026, οι εκτιμήσεις τοποθετούν τον βασικό ετήσιο μισθό του στα 60 εκατ. ευρώ.