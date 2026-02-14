Η Stellantis δίνει το φιλί της ζωής στα ντίζελ αυτοκίνητα

Η αυτοκινητοβιομηχανία δεν κλείνει τα μάτια στη ζήτηση των καταναλωτών για πετρελαιοκίνητα μοντέλα.

Με την Ευρωπαϊκή Ένωση να σφίγγει τη θηλιά γύρω από τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, η συντριπτική πλειονότητα των αυτοκινητοβιομηχανιών επένδυσε στην ηλεκτροκίνηση, εμπλουτίζοντας την γκάμα τους με σχετικής τεχνολογίας μοντέλα.

Με δεδομένο, ωστόσο, ότι διείσδυση της ηλεκτροκίνησης πραγματοποιείται πολύ πιο αργά απ’ ό,τι ανέμεναν οι περισσότερες εταιρείες, πολλές έχουν αρχίσει να αναθεωρούν τη στάση τους, αναζητώντας εναλλακτικές που θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν σε πιο κερδοφόρα μονοπάτια.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Stellantis – εταιρεία που έχει στο χαρτοφυλάκιό της μάρκες όπως η Peugeot, Jeep, Alfa Romeo, Citroen και Opel – η οποία δείχνει να επαναφέρει από τα… συρτάρια της την τεχνολογία του ντίζελ. Πρόσφατα η αυτοκινητοβιομηχανία παρουσίασε έναν νέο, εξελιγμένο πετρελαιοκινητήρα 2,2 λίτρων στο Opel Zafira. Αποδίδει 180 ίππους και 400 Nm ροπής, επιτρέποντας στο van να επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα 10,6 δευτερόλεπτα και να φτάνει τελική ταχύτητα 185 χλμ./ώρα.

Παρότι οι επιδόσεις δεν εντυπωσιάζουν, ο κινητήρας διαθέτει νέα γενιά τεχνολογίας άμεσου ψεκασμού, καθώς και βελτιστοποιημένο σύστημα ανακυκλοφορίας καυσαερίων. Η Opel αναφέρει ότι οι αλλαγές αυτές συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ έως και 13%.

Προ των πυλών περισσότερα ντίζελ μοντέλα

Η συγκεκριμένη κίνηση φαίνεται ότι αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης τάσης. Σύμφωνα με το Reuters, η Stellantis «επαναφέρει εκδόσεις ντίζελ σε τουλάχιστον επτά μοντέλα αυτοκινήτων και επιβατικών van» στην Ευρώπη. Η στροφή αυτή ξεκίνησε πέρυσι και θα οδηγήσει στην επέκταση της γκάμας πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων, ενώ η εταιρεία θα συνεχίσει να παράγει ντίζελ εκδόσεις μοντέλων όπως τα Alfa Romeo Giulia, Stelvio και Tonale.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε: «Αποφασίσαμε να διατηρήσουμε τους πετρελαιοκινητήρες στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και – σε ορισμένες περιπτώσεις – να αυξήσουμε τις διαθέσιμες επιλογές συστημάτων κίνησης». Όπως ανέφερε, η απόφαση αυτή οφείλεται στη ζήτηση των πελατών για ντίζελ μοντέλα.

Σήμερα, οι προσπάθειες των αυτοκινητοβιομηχανιών να μειώσουν το ανθρακικό αποτύπωμα της γκάμας τους έχουν οδηγήσει στην κατάργηση πολλών ντίζελ εκδόσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ποσοστό των πωλήσεων ντίζελ αυτοκινήτων στο σύνολο των ταξινομήσεων καινούργιων ΙΧ στην Ευρώπη να φτάνει πλέον το 8,9%, ενώ στην Ελλάδα το 2025 ήταν ακόμα μικρότερο, στο 3,4%.

Αυτή τη στιγμή, το φθηνότερο πετρελαιοκίνητο μοντέλο στην Ελλάδα είναι το Opel Astra, με τιμή 27.000 ευρώ.