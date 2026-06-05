Η Stellantis στην «πράσινη» εποχή: Φωτοβολταϊκά σε 27 εργοστάσια του ομίλου

Παράλληλα με την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, η Stellantis υλοποιεί και εκτεταμένο πρόγραμμα εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες.

Η Stellantis ανακοίνωσε ότι επιταχύνει την ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης «πράσινης» ενέργειας στο ευρωπαϊκό βιομηχανικό της δίκτυο, στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της για ανθρακική ουδετερότητα.

Σύμφωνα με τη μάρκα, η στρατηγική της προς την «πράσινη» μετάβαση βασίζεται σε τρεις προτεραιότητες:

μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας,

αύξηση και διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα,

διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας για την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγής.

Σήμερα, οι ευρωπαϊκές παραγωγικές εγκαταστάσεις της Stellantis καλύπτουν το 68% των αναγκών τους σε ηλεκτρική ενέργεια από καθαρές πηγές ενέργειας. Η εταιρεία στοχεύει έως το τέλος του 2026 η ιδιοκατανάλωση ενέργειας που παράγεται στις εγκαταστάσεις της να καλύπτει το 31% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης των εργοστασίων της στην Ευρώπη, ενώ οι πιο προηγμένες μονάδες φιλοδοξούν να φτάσουν ακόμη και το 80%. Επιπλέον, το 89% των ευρωπαϊκών εργοστασίων της διαθέτει πιστοποίηση ISO 50001 για τη διαχείριση ενέργειας.

Επέκταση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη

Η Stellantis ενισχύει σημαντικά την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στις παραγωγικές της μονάδες μέσω συνεργασιών με κορυφαίους ενεργειακούς παρόχους, κυρίως μέσω συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από πηγές εντός των εγκαταστάσεων (Power Purchase Agreements – PPA).

Στο συγκεκριμένο μοντέλο, οι ενεργειακοί εταίροι αναλαμβάνουν την πλήρη ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε εργοστασίου, ενώ η κυριότητα των συστημάτων μεταβιβάζεται στη Stellantis μετά τη λήξη της σύμβασης.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη έργα σε 27 ευρωπαϊκές παραγωγικές μονάδες, ενώ η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ξεπερνά τα 500 MW.

Στο εργοστάσιο της Τίχι (Πολωνία), η ιδιοκατανάλωση ενέργειας εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου το 60% έως τα τέλη του 2026. Στη Σαραγόσα (Ισπανία), όπου λειτουργεί ήδη υβριδικό σύστημα που συνδυάζει φωτοβολταϊκά και επιτόπια αιολική παραγωγή, η ιδιοκατανάλωση μπορεί να φτάσει έως και το 80%.

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε εγκατάστασης, τα φωτοβολταϊκά συστήματα τοποθετούνται, στις στέγες των κτιρίων, σε στεγασμένους χώρους στάθμευσης, ή σε διαθέσιμες εκτάσεις εντός των εργοστασίων.

Όταν όλα τα έργα τεθούν πλήρως σε λειτουργία, αναμένεται να αποτρέπουν την έκλυση περισσότερων από 100.000 τόνων CO₂ ετησίως.

Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες

Παράλληλα με την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, η Stellantis υλοποιεί και εκτεταμένο πρόγραμμα εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (Battery Energy Storage Systems – BESS). Το πρόγραμμα αφορά 20 βιομηχανικές μονάδες στην Ευρώπη, ενώ η συνολική εγκατεστημένη χωρητικότητα ανέρχεται σε περίπου 200 MWh.

Σε εργοστάσια που διαθέτουν φωτοβολταϊκά, οι μπαταρίες αποθηκεύουν την πλεονάζουσα παραγωγή, αυξάνοντας σημαντικά τα ποσοστά ιδιοκατανάλωσης.

Επιπλέον, τα συστήματα μπορούν να συνεργάζονται με τους τοπικούς διαχειριστές δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, συμβάλλοντας στη σταθερότητα του δικτύου μέσω ελεγχόμενης διαχείρισης της κατανάλωσης.

Η μονάδα της Stellantis στη Μαδρίτη διαθέτει ήδη τέτοιο σύστημα αποθήκευσης και λειτουργεί ως πιλοτικό εργοστάσιο για τη μελλοντική επέκταση και τυποποίηση της τεχνολογίας.