Η στιγμή που κινεζικό hypercar 3.000 ίππων διαλύεται σε μπαριέρα με 450 χλμ./ώρα (+video)

Στο πλαίσιο δοκιμών για την επίτευξη νέου ρεκόρ ταχύτητας, ένα Yangwang U9 Extreme με ισχύ 3.000 ίππους χτύπησε στις μπαριέρες και καταστράφηκε ολοσχερώς. Δείτε το video.
Η μανία για την κατάκτηση του απόλυτου ρεκόρ ταχύτητας στον κόσμο των αυτοκινήτων εμπεριέχει πάντα ένα τίμημα. Όταν η τεχνολογία σπρώχνει τα όρια της φυσικής σε αδιανόητα επίπεδα, η γραμμή που χωρίζει τον θρίαμβο από την καταστροφή γίνεται λεπτή σαν κλωστή.
Yangwang U9 Extreme το αυτοκίνητο που εμπλέκεται στο ατύχημα
Αυτό επιβεβαιώθηκε με τον πιο θεαματικό τρόπο κατά τη διάρκεια δοκιμών του αμιγώς ηλεκτρικού Yangwang U9 Extreme, όταν το hypercar ενεπλάκη σε ένα σφοδρότατο ατύχημα. Παρόλο που η εταιρεία δεν αποκάλυψε την ακριβή τοποθεσία και το χρόνο του συμβάντος, όλα δείχνουν ότι το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια μιας νέας προσπάθειας κατάρριψης ρεκόρ.
Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης με τη μπαριέρα με πολύ υψηλή ταχύτητα, το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της είδησης είναι ότι ο οδηγός κατάφερε να βγει από τo όχημα μόνος του, χωρίς κάποιον σοβαρό τραυματισμό.
Η εικόνα του οχήματος μετά το συμβάν ήταν αποκαλυπτική: το hypercar διαλύθηκε ολοσχερώς, ωστόσο η καμπίνα των επιβατών παρέμεινε σχεδόν ανέπαφη. Επιπλέον, παρά τη βίαιη φύση του ατυχήματος, δεν ξέσπασε κάποια πυρκαγιά από τη μπαταρία του.
Την πρόθεση για να πετύχει το αυτοκίνητο νέο ρεκόρ ταχύτητας είχε επιβεβαιώσει και η Stella Li, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, εκφράζοντας την βεβαιότητα ότι η ταχύτητα των 500 χλμ./ώρα είναι εφικτή για το συγκεκριμένο μοντέλο. Μετά το ατύχημα, το μέλλον αυτών των φιλόδοξων σχεδίων παραμένει αβέβαιο.
Με την συνολική παραγωγή του Yangwang U9 Extreme να έχει προγραμματιστεί σε μόλις 30 μονάδες, η απώλεια ενός πρωτοτύπου ενδέχεται να καθυστερήσει σημαντικά οποιαδήποτε νέα προσπάθεια για να επιτευχθεί το ρεκόρ των 500 χλμ./ώρα.
Είχε προηγηθεί ρεκόρ στο Nürburgring
Θυμίζουμε ότι στις 22 Αυγούστου 2025, το U9X ολοκλήρωσε ένα γύρο του Nürburgring σε 6 λεπτά και 59,157 δευτερόλεπτα – πέντε δευτερόλεπτα πιο γρήγορα από το προηγούμενο ρεκόρ της κατηγορίας των ηλεκτρικών hypercar και καθιστώντας το πρώτο που κατεβαίνει σε χρόνο κάτω από το όριο των 7 λεπτών.
Το U9 Xtreme βασίζεται στην πρώτη παγκοσμίως μαζικής παραγωγής πλατφόρμα υπερυψηλής τάσης 1.200V, και εξοπλίζεται με 4 κινητήρες υψηλών επιδόσεων, καθένας ικανός για 30.000 σ.α.λ.. Το αυτοκίνητο αποδίδει συνολικά πάνω από 3.000 PS, προσφέροντας σχέση ισχύος προς βάρος 1.217 PS/τόνο, που θέτει νέα παγκόσμια πρότυπα επιδόσεων.
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Βασισμένο στην ίδια πλατφόρμα e⁴ και το έξυπνο σύστημα ελέγχου αμαξώματος DiSus-X όπως το υπάρχον Yangwang U9, το U9 Xtreme εισάγει για πρώτη φορά την τεχνολογία “body-attitude control” στις αγωνιστικές απαιτήσεις – επιτυγχάνοντας ισορροπία μεταξύ μέγιστης ταχύτητας και επιδόσεων γύρου πίστας σε ένα όχημα.