Η στιγμή που κινεζικό hypercar 3.000 ίππων διαλύεται σε μπαριέρα με 450 χλμ./ώρα (+video)

Στο πλαίσιο δοκιμών για την επίτευξη νέου ρεκόρ ταχύτητας, ένα Yangwang U9 Extreme με ισχύ 3.000 ίππους χτύπησε στις μπαριέρες και καταστράφηκε ολοσχερώς. Δείτε το video.