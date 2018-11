Η ταινία του νέου Fiat 500Χ κατακτά το Key Awards 2018

Σε συνεργασία με την διαφημιστικη εταιρεία Leo Burnett, η Fiat δημιούργησε το video «A taste of tomorrow. Today», εμπνευσμένο από τη θρυλική ταινία της δεκαετίας του 80 «Επιστροφή στο Μέλλον». Γυρισμένη στην πόλη του Τορίνο από το σκηνοθέτη Ago Panini και με τη συμμετοχή του Christofer Lloyd (ο κ. Καθηγητής στην ταινία), το video του 500Χ, κατέκτησε το Key Award 2018 στην 50η τελετή του θεσμού που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Teatro Elfo Puccini, στο Μιλάνο.

Η μετατροπή του νέου 500Χ, σε μια χρονομηχανή που μεταφέρει τους επιβάτες της από τη δεκαετία του 60 στο σήμερα κέρδισε τους κριτές, που εντυπωσιάστηκαν από τον ευφυή τρόπο με τον οποίο συνδέθηκε το διαχρονικό στυλ της σειράς 500 με τα τεχνολογικά συστήματα του 500Χ. Το εντυπωσιακό δημιουργικό παράλληλα με τους κριτικούς, κέρδισε και το κοινό, με τo video να έχει ξεπεράσει ήδη τα 42 εκατομμύρια προβολές στο youtube, αριθμός ρεκόρ για την FCA.

Η ταινία του νέου 500Χ συνεχίζει την παράδοση που ξεκίνησε το 2017, όταν η Fiat κέρδισε και πάλι το Key Award με την ταινία "See you in the Future" που δημιουργήθηκε από τον βραβευμένο με Oscar Adrien Brody για τα 60 χρόνια του Fiat 500. Τέλος η οικογένεια 500 πανηγύρισε ακόμα ένα βραβείο στη φετινή εκδήλωση, με το πρώτο 500 να πρωταγωνιστεί σε ένα διαφημιστικό αρώματος που δημιούργησε η Perfume Holding εμπνεόμενη από το θρυλικό μοντέλο της Fiat, ένα αυτοκίνητο που κατάφερε να επηρεάσει βαθιά τη βιομηχανία, το design και τις τέχνες.