Η Τεχνητή Νοημοσύνη απέτυχε: Αυτοκινητοβιομηχανία φέρνει πίσω εργαζομένους που είχε απολύσει

Στην παραδοχή ενός λάθους προχώρησε η μπλε οβάλ μάρκα, η οποία πίστεψε ότι ήταν έτοιμη να αντικαταστήσει εργαζομένους με αυτοματοποιημένα συστήματα.

Στην προσπάθεια να ενισχύσουν την παραγωγικότητά τους αλλά και να μειώσουν τα κόστη, αρκετές εταιρείας «θυσιάζουν» εργαζομένους στον βωμό της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τα οφέλη της AI αξιοποιούν και πολλοί κατασκευαστές αυτοκινήτων, μεταξύ των οποίων η Ford η οποία είχε δείξει την πόρτα της εξόδου σε εργαζομένους, ώστε να αυξήσει τα περιθώρια κέρδους. Πρόκειται, ωστόσο, για ένα σύστημα το οποίο δεν φαίνεται ότι κατάφερε να κερδίσει η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία.

Ειδικότερα, η Ford υιοθέτησε την Τεχνητή Νοημοσύνη σε ορισμένα τμήματα των λειτουργιών της, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων ελέγχου ποιότητας.

Σύμφωνα, ωστόσο, με το Bloomberg, στελέχη της εταιρείας είπαν ότι η επιχείρηση έχει επαναπροσλάβει περισσότερους από 300 «βετεράνους» επιθεωρητές ποιότητας τα τελευταία χρόνια, ώστε να καλύψει τα προβλήματα των αυτοματοποιημένων συστημάτων.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα φανταστικό εργαλείο, αλλά είναι τόσο καλή όσο οι πληροφορίες που χρησιμοποιείς για να τη εκπαιδεύσεις», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Charles Poon, αντιπρόεδρος μηχανολογίας υλικού οχημάτων.

«Τα προηγούμενα χρόνια, δεν δώσαμε τόση προσοχή όση θα έπρεπε στην εμπειρία των πιο έμπειρων μηχανικών μας που βρίσκονταν μαζί μας σε πολλούς κύκλους προϊόντων», πρόσθεσε.

«Κάναμε λάθος»

Τον περασμένο Ιούνιο, ο επικεφαλής της Ford, Jim Farley, είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αφήσει πίσω πολλούς εργαζομένους γραφείου», ενώ το περασμένο φθινόπωρο στέλεχος της Ford είχε επισημάνει ότι η εταιρεία «εφαρμόζει την ΑΙ σε ολόκληρο το βιομηχανικό σύστημα».

Αυτό περιλάμβανε την εγκατάσταση 900 καμερών με AI στα εργοστάσιά της για τον εντοπισμό προβλήματα ποιότητας στην πηγή και για τον μετριασμό διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Όπως, όμως, δηλωσε ο Charles Poon την περασμένη Τετάρτη σε δημοσιογράφους, οι έλεγχοι που βασίζονται στην ΑΙ δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες: «Λανθασμένα πιστεύαμε ότι απλώς εισάγοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη και τροφοδοτώντας την με τις απαιτήσεις σχεδιασμού που είχαμε, αυτό θα παρήγαγε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας», εξήγησε σε δημοσιογράφους.

Πρόσθεσε δε ότι τα αυτοματοποιημένα εργαλεία στερούνταν της εκπαίδευσης και της εμπειρίας των βετεράνων τεχνικών — πολλοί από τους οποίους, όπως είπε, είχαν αποχωρήσει από την εταιρεία πριν μπορέσει η γνώση τους να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της τεχνολογίας της.

Υπογράμμισε ότι αυτοί οι ανθρώπινοι εργαζόμενοι έχουν πλέον επανεισαχθεί για να εκπαιδεύουν τα συστήματα, καθώς και να καθοδηγούν νεότερους εργαζόμενους.

«Αναγνωρίσαμε ότι για να ενισχύσουμε ορισμένα από τα εργαλεία αυτοματοποίησης, μηχανικής μάθησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, έπρεπε να διασφαλίσουμε ότι εκπαιδεύονται από τα πιο έμπειρα άτομα», είπε, σύμφωνα με το Bloomberg.