Η Tesla ανοίγει ξανά τις κρατήσεις για το Roadster με προκαταβολή 50.000 δολαρίων

Για να κάνει κράτηση για ένα Roadster, ο πελάτης πρέπει να καταβάλει άμεσα 5.000 δολάρια μέσω τραπεζικής κάρτας και να μεταφέρει άλλα 45.000 δολάρια μέσα σε 10 ημέρες.

Η Tesla άρχισε ξανά να δέχεται κρατήσεις για το ηλεκτρικό σπορ αυτοκίνητο Roadster στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τους αγοραστές να πρέπει να καταβάλουν 50.000 δολάρια (44.000 ευρώ).

Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να παρουσιάσει το αυτοκίνητο την 1η Οκτωβρίου, στις εγκαταστάσεις δοκιμών πυραύλων της SpaceX στο Τέξας.

Όροι κράτησης

Για να κάνει κράτηση για ένα Roadster, ο πελάτης πρέπει να καταβάλει άμεσα 5.000 δολάρια μέσω τραπεζικής κάρτας και να μεταφέρει άλλα 45.000 δολάρια μέσα σε 10 ημέρες.

Η Tesla χαρακτηρίζει την πληρωμή μέσω κάρτας ως πλήρως επιστρέψιμη. Παράλληλα, η κράτηση δεν θα θεωρείται οριστική έως ότου η εταιρεία λάβει το τραπεζικό έμβασμα.

Η Tesla είχε εισπράξει την ίδια συνολική προκαταβολή από τους πρώτους αγοραστές του Roadster, από τον Νοέμβριο του 2017. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Motor1, η παραγωγή του μοντέλου έχει αναβληθεί τουλάχιστον οκτώ φορές από τότε και κανένα αυτοκίνητο δεν έχει παραδοθεί σε πελάτες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και παραγωγή

Η Tesla είχε υποσχεθεί στο παρελθόν στους πρώτους πελάτες αυτονομία 1.000 χιλιομέτρων, επιτάχυνση από 0 στα 96 χλμ/ώρα σε λιγότερο από 1,9 δευτερόλεπτα, τελική ταχύτητα άνω των 402 χλμ./ώρα και βασική τιμή 200.000 δολαρίων (175.000 ευρώ). Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν έχουν επιβεβαιωθεί για το αυτοκίνητο που η εταιρεία πρόκειται να παρουσιάσει τον Οκτώβριο.

Στην εκδήλωση στο Τέξας, η Tesla υπόσχεται να ανακοινώσει την τιμή του Roadster, τα τεχνικά του χαρακτηριστικά και τους στόχους παραγωγής. Ο Elon Musk έχει επίσης αναφέρει μια επίδειξη με τη χρήση προωθητήρων ψυχρού αερίου που έχουν αναπτυχθεί από τη SpaceX.

Η σελίδα του Roadster περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή αντίστροφη μέτρηση και κουμπί κράτησης, όμως δεν αναφέρει την τιμή του μοντέλου, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη μαζική παραγωγή.