Η Tesla επέστρεψε στην ανάπτυξη με ισχυρή ανάκαμψη στις πωλήσεις της

Η Tesla κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο στις παραδόσεις οχημάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ξεπερνώντας τις προβλέψεις της αγοράς και στέλνοντας μήνυμα ότι αφήνει πίσω τη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε την πτώση των πωλήσεων το 2025.

Η Tesla ανακοίνωσε ότι παρέδωσε 480.126 οχήματα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 25% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και ξεπερνώντας με άνεση τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίες κυμαίνονταν κοντά στις 400.000 μονάδες. Παράλληλα, η παραγωγή ανήλθε σε 451.758 οχήματα, επιβεβαιώνοντας ότι η αμερικανική εταιρεία επανέρχεται σε τροχιά ανάπτυξης ύστερα από ένα ιδιαίτερα απαιτητικό 2025.

Η ανάκαμψη αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση της ζήτησης στην Ευρώπη, όπου η αύξηση των τιμών των καυσίμων, τα κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων και η ταχύτερη ανανέωση των εταιρικών στόλων με ηλεκτρικά οχήματα οδήγησαν σε σημαντική άνοδο των πωλήσεων. Την ίδια στιγμή, η αγορά της Κίνας συνέχισε να κινείται θετικά, ενώ στις ΗΠΑ η εικόνα παρέμεινε πιο συγκρατημένη.

Σχεδόν το σύνολο των παραδόσεων της Tesla προήλθε από τα δημοφιλή Model 3 και Model Y, τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της γκάμας της Tesla. Η εταιρεία συνεχίζει επίσης να επενδύει στην ανανέωση της οικογένειας Model Y, ενώ το τελευταίο διάστημα έχει στρέψει σημαντικό μέρος της στρατηγικής της στις τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης, στις υπηρεσίες robotaxi και στην τεχνητή νοημοσύνη, τομείς που θεωρεί καθοριστικούς για τη μελλοντική της ανάπτυξη.

Παρά τα ιδιαίτερα θετικά οικονομικά στοιχεία, η αγορά αντέδρασε συγκρατημένα. Η μετοχή της Tesla υποχώρησε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, καθώς αρκετοί επενδυτές εκτίμησαν ότι οι ισχυρές επιδόσεις είχαν ήδη προεξοφληθεί. Παράλληλα, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο ο σημερινός ρυθμός ανάπτυξης μπορεί να διατηρηθεί σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού και συνεχών πιέσεων στις τιμές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Τα πλήρη οικονομικά αποτελέσματα της Tesla για το δεύτερο τρίμηνο αναμένεται να ανακοινωθούν στις 22 Ιουλίου.