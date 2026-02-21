Η θρυλική ρωσική Volga επιστρέφει στη ζωή

Αναβίωση για το εμβληματικό όνομα “Volga” το οποίο αναμένεται να επιστρέψει στα ρωσικά αυτοκινητικά δρώμενα με κινεζική βοηθεία.

Σημαντικά διαφοροποιημένη εμφανίζεται σήμερα η ρωσική αγορά αυτοκινήτου σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την εισβολή στην Ουκρανία. Η ταχύτατη αποχώρηση δυτικών αυτοκινητοβιομηχανιών λίγο μετά το ξέσπασμα του πολέμου, σήμανε την κινητοποίηση των Κινέζων κατασκευαστών, οι οποίοι επέκτειναν την παρουσία τους, απορροφώντας ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς.

Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον υπάρχει ένα ιστορικό όνομα το οποίο ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή στα αυτοκινητικά δρώμενα. Αυτό είναι η Volga που έκανε την εμφάνισή της τη δεκαετία του 1950 ως σειρά αυτοκινήτων ανώτερης κατηγορίας. Τα μοντέλα κατασκευάζονταν και πωλούνταν στη Ρωσία από την αυτοκινητοβιομηχανία GAZ μέχρι το 2012, όταν η παραγωγή σταμάτησε. Το Volga δεν ήταν το αυτοκίνητο του λαού, αλλά το μέσο μετακίνησης ανώτερων Σοβιετικών αξιωματούχων, αλλά και της KGB.

Σήμερα, μετά από πολλά έτη αδράνειας, το όνομα “Volga” επιστρέφει με τη βοήθεια κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία όπως μεταδίδουν ρωσικά ΜΜΕ θα είναι η Geely. Σύμφωνα με την Kommersant, η Volga θα ξεκινήσει με μια γκάμα τριών μοντέλων, τα οποία θα αρχίσουν να κατασκευάζονται μέσα στο 2ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους στο Νίζνι Νόβγκοροντ, σε πρώην εργοστάσιο της Volkswagen, ενώ οι πρώτες παραδόσεις είναι προγραμματισμένες για το 3ο τρίμηνο.

Ειδικότερα, η οικογένεια μοντέλων φαίνεται ότι θα απαρτίζεται από ένα μεσαίου μεγέθους SUV, ένα οικογενειακό SUV και ένα μεσαίου μεγέθους σεντάν, ενώ το εργοστάσιο θα μπορεί να παράγει περίπου 110.000 οχήματα ανά έτος.

Σημειώνεται ότι δεν πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια αναβίωσης της Volga. Τον Μάιο του 2024, η εταιρεία που δρομολογεί την επιστροφή της Volga παρουσίασε τη σχεδιαζόμενη γκάμα μοντέλων στον Πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν. Οι ειδικοί τότε ταυτοποίησαν τα οχήματα ως μοντέλα της Changan, αλλά η συγκεκριμένη συνεργασία δεν προχώρησε ποτέ.