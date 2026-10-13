«Η τιμή πάνω από την πατρίδα»: 4 στους 10 Γάλλους θα αγόραζαν κινεζικό αυτοκίνητο

Στις προθέσεις αγοράς, η τιμή αποτελεί το πρώτο κριτήριο που εξετάζουν οι αγοραστές, μπροστά από την ασφάλεια και την αξιοπιστία.

Η ζήτηση για εγχώρια παραγωγή βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο της συζήτησης στη Γαλλία. Ωστόσο, όταν ο πολίτης γίνεται καταναλωτής και περνά τις πόρτες μιας αντιπροσωπείας, τα ιδανικά έρχονται αντιμέτωπα με την αμείλικτη πραγματικότητα του πορτοφολιού.

Πόσα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι Γάλλοι για να οδηγούν ένα αυτοκίνητο «Made in France» ή «Made in Europe»; Αν και η συντριπτική πλειονότητα (77%) δηλώνει θεωρητικά πρόθυμη να βάλει λίγο βαθύτερα το χέρι στην τσέπη για ένα μοντέλο κατασκευασμένο στη Γαλλία, το λεγόμενο «πατριωτικό μπόνους» έχει τα όριά του.

Η έκδοση του 2027 του Παρατηρητηρίου Αυτοκινήτου Cetelem, αποκαλύπτει με σαφήνεια ποιο είναι το αποδεκτό επιπλέον κόστος, πέρα από το οποίο «η τιμή γίνεται ισχυρότερη από την πατρίδα».

Η πατρίδα θυσιάζεται στον βωμό της τιμής

Η επιπλέον δαπάνη που είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν οι καταναλωτές για να αγοράσουν γαλλικό αυτοκίνητο περιορίζεται περίπου στο 5% σε σχέση με ένα αντίστοιχο ξένο μοντέλο. Το 40% των αγοραστών καινούργιων αυτοκινήτων δηλώνει ότι αποδέχεται επιπλέον κόστος μεταξύ 5% και 10%. Πέρα από αυτό το επίπεδο, «δεν υπάρχει πλέον πελάτης», αναγνωρίζει η Cetelem.

Η τιμή παραμένει ο αδιαμφισβήτητος οδηγός των επιλογών ενός αγοραστή. Όταν καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε ένα ακριβότερο εγχώριο αυτοκίνητο και ένα φθηνότερο ξένο με αντίστοιχα χαρακτηριστικά, οι μισοί Γάλλοι υποκύπτουν στη γοητεία της χαμηλότερης τιμής και εγκαταλείπουν τη γαλλική μάρκα.

Απέναντι στις επιθετικές τιμές, ο πατριωτισμός υποχωρεί. Ανεξαρτήτως κατασκευαστή, το 71% των Γάλλων δηλώνει ότι έχει εγκαταλείψει την επιλογή μιας μάρκας για λόγους τιμής.

Η τιμή βασικότερο κριτήριο από την αξιοπιστία

Στις προθέσεις αγοράς, η τιμή αποτελεί το πρώτο κριτήριο που εξετάζουν οι αγοραστές, μπροστά από την ασφάλεια και την αξιοπιστία.

Παρότι στη Γαλλία το 48% των καταναλωτών προτιμά ιδανικά μια εγχώρια μάρκα, το ποσοστό αυτό απέχει σημαντικά από την Ιαπωνία, όπου το 83% των οδηγών επιλέγει χωρίς δεύτερη σκέψη την εγχώρια παραγωγή, η οποία θεωρείται «πιο αξιόπιστη».

Ακόμη και με την εξάπλωση της χρηματοδοτικής μίσθωσης, που κάνει την ονομαστική τιμή ενός μοντέλου λιγότερο εμφανή σε σχέση με τις μηνιαίες δόσεις, η τιμή παραμένει το Νο1 κριτήριο αγοράς. Αυτό ευνοεί τους νεοεισερχόμενους κατασκευαστές, οι οποίοι προσφέρουν οικονομικά πιο συμφέρουσες προτάσεις.

Χωρίς να διαθέτουν ακόμη ισχυρή φήμη ή πλήρως οργανωμένο δίκτυο, οι νέοι κατασκευαστές είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι αυτής της επιλογής. Το 37% των Γάλλων δηλώνει ότι είναι πρόθυμο να εμπιστευτεί έναν κατασκευαστή αυτοκινήτων από την Κίνα.

Τον Σεπτέμβριο, τα κινεζικά αυτοκίνητα έφτασαν το 8% του γαλλικού μεριδίου αγοράς, ενώ στο πρώτο εννεάμηνο του έτους αντιπροσώπευαν σχεδόν 6% της αγοράς καινούργιων αυτοκινήτων. Πρόκειται για αξιοσημείωτη άνοδο για μάρκες που έχουν κάνει σχετικά πρόσφατα την εμφάνισή τους και παραμένουν ελάχιστα γνωστές στο ευρύ κοινό.

Κατά την αγορά ενός αυτοκινήτου, η χώρα παραγωγής φαίνεται πλέον να παίζει μικρότερο ρόλο. Η τιμή παραμένει το κυρίαρχο κριτήριο.