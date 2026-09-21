Η Toyota αλλάζει στρατηγική στην Κίνα

Η Κίνα, η μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στον κόσμο, βρίσκεται στα πρόθυρα ενός μεγάλου ξεκαθαρίσματος.

Μια πιθανή συμφωνία μεταξύ των δύο βασικών κινεζικών εταίρων της Toyota θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη ότι το εδώ και χρόνια μοντέλο των κοινοπραξιών μεταξύ ξένων αυτοκινητοβιομηχανιών και κινεζικών εταιρειών εισέρχεται σε μια νέα φάση, καθώς η συρρίκνωση της αγοράς και ο σκληρός ανταγωνισμός αναγκάζουν τις αυτοκινητοβιομηχανίες να γίνουν πιο αποδοτικές.

Η Guangzhou Automobile Group (GAC) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι σχεδιάζει να αποκτήσει μέρος του ποσοστού που κατέχει η FAW Group σε μια κοινοπραξία αυτοκινήτων με εισηγμένη στο εξωτερικό εταιρεία.

Κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πρόκειται για την FAW Toyota, ανοίγοντας ενδεχομένως τον δρόμο για στενότερη ενοποίηση των δύο δραστηριοτήτων της Toyota στην Κίνα.

Η Κίνα, η μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στον κόσμο, βρίσκεται στα πρόθυρα ενός μεγάλου ξεκαθαρίσματος, έπειτα από χρόνια ταχείας ανάπτυξης που έχουν οδηγήσει σε τεράστια πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα και σε περισσότερες από 100 ανταγωνιστικές μάρκες αυτοκινήτων, σημειώνει το Reuters.

Η προτεινόμενη συμφωνία ενδέχεται να προαναγγέλλει μια ευρύτερη ενοποίηση του κλάδου, καθώς η υπερπροσφορά έχει υπονομεύσει τη βιωσιμότητα των παράλληλων δικτύων παραγωγής και διανομής, σύμφωνα με αναλυτές.

Η αυτοκινητοβιομηχανία «υποφέρει εδώ και καιρό από την involution, δηλαδή τον ανταγωνισμό με ζημιογόνες πωλήσεις», ανέφερε η S&P Global Ratings σε σημείωμά της την Τρίτη, προειδοποιώντας ότι η ασθενής ζήτηση, η υπερπροσφορά και η ταχεία στροφή προς τα ηλεκτρικά οχήματα δοκιμάζουν τις κρατικές αυτοκινητοβιομηχανίες και τις κοινοπραξίες τους με ξένους κατασκευαστές.

«Αναμένουμε ένα ευρύτερο κύμα αναδιάρθρωσης του κλάδου μέσα στα επόμενα δύο έως τρία χρόνια», ανέφερε η S&P.

Για δεκαετίες, η Toyota επεκτεινόταν στην Κίνα μέσω ξεχωριστών συνεργασιών με τη FAW στον βορρά και τη GAC στον νότο, μια στρατηγική που τη βοήθησε να αποκτήσει σημαντική κλίμακα σε μια αγορά που αναπτυσσόταν με ταχύτατους ρυθμούς.

Ωστόσο, καθώς η ανάπτυξη έχει επιβραδυνθεί, ο ανταγωνισμός έχει ενταθεί και η στροφή προς τα ηλεκτρικά οχήματα έχει πιέσει τα κέρδη, η λογική της διατήρησης παράλληλων δραστηριοτήτων έχει αποδυναμωθεί.

Ο Bill Russo, ιδρυτής της εταιρείας συμβούλων Automobility με έδρα τη Σανγκάη, δήλωσε ότι υπάρχει «σαφής βιομηχανική λογική» πίσω από την κίνηση, καθώς η Toyota θα μπορούσε να καταστήσει πιο αποδοτικά τα δίκτυα πωλήσεων και διανομής της και να περιορίσει τις επικαλυπτόμενες επενδύσεις.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η μεγαλύτερη αποδοτικότητα από μόνη της δεν θα λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες στην Κίνα.

«Το πιο θεμελιώδες ζήτημα είναι η απώλεια της συνάφειας που αντιμετωπίζουν πολλές παγκόσμιες αυτοκινητοβιομηχανίες στον τομέα της τεχνολογίας που απευθύνεται άμεσα στον καταναλωτή», δήλωσε ο Russo, προσθέτοντας ότι η ενοποίηση από μόνη της δεν θα αποκαταστήσει τη σημασία των προϊόντων της Toyota στην αγορά.