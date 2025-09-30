Η Toyota αντεπιτίθεται με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο των 13.000 ευρώ

Η Toyota δείχνει αποφασισμένη να αυξήσει το μερίδιό της στην κινεζική αγορά όπου οι Ιάπωνες κατασκευαστές συναντούν μεγάλα εμπόδια.

Σε δύσκολη εξίσωση έχει εξελιχθεί η εδραίωση των ιαπωνικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην αγορά της Κίνας, καθώς δεν έχουν καταφέρει να λανσάρουν προσιτά και εστιασμένα στην τεχνολογία μοντέλα, τα οποία αποτελούν τα αυτοκίνητα που προτιμώνται από τους οδηγούς της χώρας.

Η Toyota, ωστόσο, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αλλάξει το σκηνικό, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι τον περασμένο Αύγουστο κατάφερε να σημειώσει αύξηση πωλήσεων συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 στην κινεζική αγορά, χάρη σε μια σειρά από προωθητικές ενέργειες και της επιτυχημένης εμπορικής πορείας του bZ3X.

Το τελευταίο αποτελεί ένα αμιγώς ηλεκτρικό crossover που, όπως αναφέρει το Bloomberg, κοστίζει 15.000 δολάρια, ήτοι περίπου 12.800 ευρώ με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι εντός της πρώτης ώρας του λανσαρίσματος του μοντέλου, υποβλήθηκαν περισσότερες από 10.000 παραγγελίες.

Το bZ3X έχει μήκος 4.600 χλστ., πλάτος 1.850 χλστ. και ύψος 1.645 χλστ. με μεταξόνιο που ανέρχεται σε 2.765 χλστ. Διατίθεται με ισχύ 201 ή 221 PS, ενώ προσφέρεται σε εκδόσεις με αυτονομία 430, 520 χλμ. και 610 χλμ. -στον αισιόδοξο βέβαια κινεζικό κύκλο δοκιμών CLTC.

Στο εσωτερικό δεσπόζει μια οριζόντια κεντρική οθόνη αφής 15,6” για το σύστημα πολυμέσων, τροφοδουτούμενο από τον ισχυρό επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 8155.

Το bZ3X προσφέρεται προαιρετικά με LiDAR, αξιοποιώντας το σύστημα «έξυπνης» οδήγησης 5.0 της κινεζικής εταιρείας Momenta, που ειδικεύεται στην αυτόνομη οδήγηση.

«Τα τελευταία πέντε χρόνια, η κινεζική αγορά αυτοκινήτου υπήρξε εξαιρετικά δύσκολη για τις ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες», δήλωσε η Julie Boote, αναλύτρια αυτοκινήτων στη λονδρέζικη ερευνητική εταιρεία Pelham Smithers Associates Ltd.

Η Toyota έχει δείξει ότι προσπαθεί να αναπαράγει την επιτυχία των Κινέζων κατασκευαστών δημιουργώντας χαμηλού κόστους ηλεκτρικά οχήματα με υψηλή επιπέδου τεχνολογικά χαρακτηριστικά, επισήμανε. «Φαίνεται ότι η εταιρεία τα κατάφερε».

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο συνδυασμός τεχνολογίας και χαμηλής τιμής έπεισε τον Yu Cunhai, έναν επιχειρηματία πληροφορικής με έδρα τη Σαγκάη, να αγοράσει ένα bZ3X τον περασμένο Μάιο. Αρχικά σκεφτόταν το BYD Song L, λόγω της προσιτής τιμής του, ή το Model Y της Tesla. για την απόδοση και το κύρος της μάρκας, αλλά αναρτήσεις για το bZ3X στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τράβηξαν την προσοχή του.

Τελικά αγόρασε το μοντέλο της Toyota, που ήταν πιο προσιτό από την πρόταση της Tesla και, παρόλο που διέθετε προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, ήταν ανταγωνιστικό σε τιμή σε σχέση με τα μοντέλα της BYD.

Πέρα από το bZ3X, νωρίτερα φέτος η Toyota παρουσίασε και το bZ5, ενώ σχεδιάζει να επεκτείνει την κινεζική γκάμας της με μοντέλα όπως το ηλεκτρικό bZ7 και ένα αναβαθμισμένο Lexus, που θα διατίθεται τόσο ως ηλεκτρικό όσο και ως υβριδικό.

Παράλληλα, η Toyota επιθυμεί να επιβιώσει μέσα στο σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσω ενός νέου εργοστασίου στη Σαγκάη το οποίο θα παράγει αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα με το έμβλημα της Lexus. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το 2027, αρχικά με ετήσια δυναμικότητα 100.000 οχημάτων.