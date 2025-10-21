Η Toyota δημιουργεί νέα μάρκα – Τι αυτοκίνητα θα κατασκευάζει

Τελικά η Toyota ετοιμάζει πολλά περισσότερα από αυτά που ανέμενε ο αυτοκινητικός κόσμος όταν εξαγγέλθηκε η αποκάλυψη του Century Concept.

Έτοιμη να διευρύνει των χαρτοφυλάκιο των εμπορικών σημάτων της είναι η Toyota, προσθέτοντας δίπλα στις Toyota και Lexus, ένα ακόμη brand.

Αυτό θα έχει την ονομασία “Century” και θα δραστηριοποιείται στην κατηγορία των υπερπολυτελών αυτοκινήτων. Θα κατασκευάζει πιο premium προϊόντα από τη Lexus, ενώ θα πετάει το γάντι σε μάρκες όπως η Rolls-Royce και η Bentley.

Την είδηση έκανε γνωστή ο επικεφαλής της μάρκας, Akio Toyoda, στο πλαίσιο ενός εσωτερικού event, λίγο πριν από το Japan Mobility Show 2025.

«Αν περάσουμε στο ανώτερο τμήμα της αγοράς, χρειαζόμαστε κάτι πάνω από τη Lexus και την Toyota. Και αυτό είναι η Century. Αυτή είναι η θέση της Century.» Εξήγησε δε ότι η Century θα υπάρξει σε μια κατηγορία από μόνη της, επισημαίνοντας πως μέχρι σήμερα η μάρκα δεν είχε μια ξεκάθαρη ταυτότητα.

Για δεκαετίες, η Century δεν ήταν ξεχωριστή μάρκα, αλλά η ονομασία ενός μοντέλου — της Toyota Century, μιας πολυτελούς λιμουζίνας για τους Ιάπωνες αριστοκράτες, τους κρατικούς αξιωματούχους και τους ευκατάστατους επιχειρηματίες.

Μόλις το 2023, η Toyota Century —που πάντα φαινόταν κάπως… μπαρόκ στα δυτικά μάτια— απέκτησε ένα εξίσου πολυτελές «αδελφό» μοντέλο, το Century SUV.

Το πολυτελές SUV, μήκους 5,2 μέτρων και βάρους 2,6 τόνων, θεωρείται η απάντηση της Toyota στη Bentley Bentayga και προς το παρόν είναι διαθέσιμο μόνο στην Ιαπωνία και την Κίνα.

Η γκάμα των Century αναμένεται να διευρυνθεί με ένα ακόμη μοντέλο, το οποίο προλογίζεται από το Century Concept, ένα μεγάλο πολυτελές κουπέ, με αυξημένη απόσταση από το έδαφος που θα αποκαλυφθεί στο Japan Mobility Show 2025.