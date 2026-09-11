Η Toyota δημοπρατεί την τελευταία GR Supra

Eίναι το τελευταίο αυτοκίνητο που βγήκε από τη γραμμή παραγωγής, όχι απλώς ένα από τα περιορισμένης παραγωγής μοντέλα.

Η Toyota North America παρέδωσε το τελευταίο αυτοκίνητο πέμπτης γενιάς GR Supra που κατασκευάστηκε ποτέ, στη Reach Out WorldWide, τη φιλανθρωπική οργάνωση παροχής βοήθειας σε πληγέντες από καταστροφές, την οποία ίδρυσε ο Paul Walker το 2010. Πρόκειται για ένα και μοναδικό αυτοκίνητο, το οποίο θα βγει σε δημοπρασία.

Το αυτοκίνητο θα δημοπρατηθεί στη Barrett-Jackson Scottsdale Auction 2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 31 Ιανουαρίου στο WestWorld of Scottsdale. Κάθε δολάριο από την τελική τιμή πώλησης θα καταλήξει απευθείας στη φιλανθρωπική οργάνωση, χωρίς να αφαιρεθούν προμήθειες.

Η τελευταία Toyota GR Supra MkV Final Edition κατευθύνεται στη Barrett-Jackson

Αυτό δεν είναι απλώς μία ακόμη Final Edition. Το αυτοκίνητο φέρει έναν αναμνηστικό αριθμό πλαισίου (VIN) που τελειώνει σε 99999, μοναδική βαφή Phantom Gray και την υπογραφή του ίδιου του Akio Toyoda, ο οποίος υπέγραψε χρησιμοποιώντας το αγωνιστικό του ψευδώνυμο Morizo.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 3,0 λίτρων με ισχύ 382 ίππων, ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων.

Το αυτοκίνητο διαθέτει επίσης τον εξοπλισμό της Final Edition: μεγαλύτερα φρένα Brembo και ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση, με στόχο ακόμη πιο δυναμική συμπεριφορά σε σχέση με το στάνταρ μοντέλο.

1.300 αυτοκίνητα για τη Βόρεια Αμερική

Η Toyota περιόρισε την παραγωγή της GR Supra MkV Final Edition σε μόλις 1.300 αυτοκίνητα για τη Βόρεια Αμερική. Η παραγωγή ολοκληρώθηκε όταν η κατασκευή της Supra σταμάτησε τον Μάρτιο του 2026.

Αυτή και μόνο η περιορισμένη παραγωγή θα έκανε οποιοδήποτε από τα αυτοκίνητα που έχουν απομείνει ιδιαίτερα επιθυμητό στους συλλέκτες που αναζητούν τα τελευταία δείγματα αυτού του μοντέλου.

Πηγή φωτογραφίας: Toyota

Ωστόσο, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει κάτι που το κάνει πραγματικά ξεχωριστό: είναι το τελευταίο αυτοκίνητο που βγήκε από τη γραμμή παραγωγής, όχι απλώς ένα από τα περιορισμένης παραγωγής μοντέλα.

Πριν εμφανιστεί στη σκηνή της δημοπρασίας στο Scottsdale, θα παρουσιαστεί ως έκθεμα στην Barrett-Jackson Las Vegas Auction 2026, δίνοντας στους φίλους του αυτοκινήτου την ευκαιρία να δουν από κοντά το αμάξι που σηματοδοτεί το τέλος της ιστορίας της MkV Supra.