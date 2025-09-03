Μεγάλη επένδυση της Toyota στην Ευρώπη – Προ των πυλών ένα νέο μοντέλο

Η επένδυση θα υπερβεί τα 740 εκατ. ευρώ, σηματοδοτώντας μια σημαντική στιγμή τόσο για την ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία όσο και για την Τσεχία.

Το πρώτο της “Made in Europe” ηλεκτρικό μοντέλο ετοιμάζει η Toyota, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου.

Αυτό θα κατασκευαστεί στην Τσεχία, στο εργοστάσιό της στο Κολίν, χωρίς να γνωστοποιούνται λεπτομέρειες σχετικά με το μοντέλο ή για το χρονοδιάγραμμα παραγωγής.

Δήλωσε, ωστόσο, ότι θα επενδύσει περίπου 680 εκατ. για την επέκταση της γραμμής συναρμολόγησης, ενώ επιπλέον 64 εκατ. θα χορηγηθούν από την τσεχική κυβέρνηση για μια νέα μονάδα μπαταριών.

«Η αυτοκινητοβιομηχανία αντιπροσωπεύει περίπου το 10% του ΑΕΠ της Τσεχίας, και εφόσον θέλουμε να τη διατηρήσουμε πρέπει να την εκσυγχρονίζουμε συστηματικά. Τέτοια ακριβώς έργα είναι κρίσιμα για το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά της και υπερασπίζουν την καινοτομία, ενώ δημιουργούν νέες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Τσεχίας, Πέτρ Φιάλα.

Το εργοστάσιο θα επεκταθεί από τα 152.000 στα 173.000 τετραγωνικά μέτρα για να φιλοξενήσει την παραγωγή του νέου οχήματος και της μπαταρίας του, καθώς και νέες μονάδες βαφής και συγκόλλησης.

Σήμερα στο εργοστάσιο της μάρκας στην Τσεχία κατασκευάζονται τα Aygo X και Yaris Hybrid, με την παραγωγή να ανέρχεται σε περίπου 220.000 οχήματα ετησίως.

«Η ενσωμάτωση της παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων αυξάνει τις δυνατότητες παραγωγικής ικανότητας του εργοστασίου για πολυδιάστατη στρατηγική ανθρακικής ουδετερότητας (multi-pathway) και θα οδηγήσει σε επιπλέον άμεσες θέσεις εργασίας, με αντίστοιχα οφέλη και για την αλυσίδα εφοδιασμού -καθώς η πλειονότητα των εξαρτημάτων θα προέρχεται από την Τσεχία», αναφέρει η Toyota στην ανακοίνωσή της.

Η Toyota, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο βάσει πωλήσεων, έχει δείξει πιο συντηρητική προσέγγιση στα ηλεκτρικά οχήματα σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς ανταγωνιστές της. Πρόκειται για μια στρατηγική απόφαση που την έχει ωφελήσει το τελευταίος έτος, εν μέσω της επιβράδυνσης της ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα.

Νωρίτερα φέτος η ιαπωνική μάρκα ανακοίνωσε ότι θα λανσάρει συνολικά 9 αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα -με τα σήματα των Toyota και Lexus- στην Ευρώπη, έως το τέλος του 2026.