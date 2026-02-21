Η Toyota βάζει ανθρωποειδή ρομπότ σε εργοστάσιo αυτοκινήτων

Τα ρομπότ θα λειτουργούν σε συνεργασία με τους εργαζομένους και δεν αναμένεται να οδηγήσουν σε περικοπές θέσεων εργασίας.

Νέα σελίδα για την Toyota, η οποία σχεδιάζει να χρησιμοποιεί ρομπότ στο εργοστάσιο συναρμολόγησης του RAV4 στην πόλη Γούντστοκ, στο Οντάριο του Καναδά. Η στροφή της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας στην αυτοματοποίηση ακολουθεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους, κατά το οποίο ρομπότ της εταιρείας Agility Robotics δοκιμάστηκαν σε πραγματικές συνθήκες εργοστασίου.

Το πρόγραμμα κρίθηκε ως επιτυχές, με την Toyota να περνάει στην επόμενη φάση που περιλαμβάνει την προμήθεια 7 ανθρωποειδών ρομπότ -υπό την ονομασία “Digit”- τα οποία θα εκφορτώνουν κιβώτια με εξαρτήματα αυτοκινήτων από ένα αυτοματοποιημένο ρυμουλκό αποθήκης.

«Αφού αξιολογήσαμε έναν αριθμό ρομπότ, είμαστε ενθουσιασμένοι που θα αναπτύξουμε το Digit για να βελτιώσουμε την εμπειρία των μελών της ομάδας και να αυξήσουμε περαιτέρω την επιχειρησιακή αποδοτικότητα στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας», δήλωσε ο πρόεδρος της Toyota Motor Manufacturing Canada, Tim Hollander.

Επιπλέον, εκπρόσωπος της Toyota Canada διαβεβαίωσε μιλώντας στην Toronto Star ότι τα ρομπότ δεν προορίζονται να αντικαταστήσουν πραγματικούς ανθρώπινους εργαζομένους, μιας και θα λειτουργούν επικουρικά. Ειδικότερα, ο ρόλος τους δεν είναι να συναρμολογούν οχήματα, αλλά να αναλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες εργασίες που ενδέχεται να επιβαρύνουν τους ανθρώπους κατά την εργασία τους.

«Η Toyota Motor Manufacturing Canada απασχολεί 8.500 υψηλά καταρτισμένους Καναδούς και δεν έχει απολύσει ποτέ ούτε έναν εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης σε ολόκληρη την ιστορία της», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στην Toronto Star.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η φόρτωση/εκφόρτωση εξαρτημάτων για την τροφοδοσία της γραμμής παραγωγής αποτελεί μια κρίσιμη λειτουργία στα εργοστάσια συναρμολόγησης, όπου ακόμη και μικρές καθυστερήσεις στη ροή υλικών μπορούν να διαταράξουν ολόκληρους κύκλους παραγωγής.

Με την αυτοματοποίηση, λοιπόν, κουραστικών και επίπονων εργασιών, όπως είναι η ανύψωση, η μεταφορά και η τοποθέτηση εξαρτημάτων, η Toyota θα μπορέσει να σταθεροποιήσει τη γραμμή παραγωγής αλλά και να μετακινήσει εργαζομένους σε άλλες, πιο εξειδικευμένες θέσεις.

Η Agility Robotics συγκαταλέγεται μεταξύ των πρωτοπόρων στη μετάβαση των ρομπότ από το εργαστήριο στην πράξη, ενώ αξιοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τη μείωση του κόστους ανάπτυξης και τον περιορισμό του χρόνου διαμόρφωσης του ρομπότ ώστε αυτό να φτάσει στο επίπεδο απόδοσης που επιθυμεί ο εκάστοτε πελάτης της.