Η Toyota βάζει ξανά σε παραγωγή το ταμπλό της εμβληματικής Supra A80

Η Toyota, μέσω του προγράμματος GR Heritage Parts Project, επαναφέρει στην παραγωγή το ταμπλό της Supra A80, διασφαλίζοντας την πιστή αναπαραγωγή της αρχικής υφής και αισθητικής του.

Η Toyota, μέσω της Gazoo Racing (GR), συνεχίζει να επενδύει στη διατήρηση της κληρονομιάς της, βάζοντας ξανά σε παραγωγή ένα ακόμη εμβληματικό ανταλλακτικό.

Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στο πρόγραμμα GR Heritage Parts Project, μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην παραγωγή παλιών εξαρτημάτων, δίνοντας στους ιδιοκτήτες ιστορικών μοντέλων τη δυνατότητα να διατηρούν τα αυτοκίνητά τους σε άριστη κατάσταση. Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα έχει επανεκδώσει περισσότερα από 300 ανταλλακτικά για οκτώ διαφορετικά μοντέλα.

Σε παραγωγή το ταμπλό της Supra A80

Μέχρι σήμερα, η Toyota παραδέχεται ότι είχε δοθεί προτεραιότητα στην παραγωγή και διάθεση εξαρτημάτων για το σύστημα ανάρτησης, το σύστημα διεύθυνσης, τον κινητήρα και το σύστημα πέδησης των αυτοκινήτων, παραβλέποντας πολλά αιτήματα ιδιοκτητών για επανέκδοση ανταλλακτικών που αφορούν την καμπίνα. Αυτό τώρα αλλάζει, αφού η Toyota ανακοινώνει πως θα βάλει σε παραγωγή το ταμπλό της θρυλικής Supra A80 που κατασκευάστηκε από το 1993 έως το 2002.

Η παρουσίασή του έχει προγραμματιστεί για το Automobile Council 2026, που ανοίγει τις πύλες του στις 10 Απριλίου, ενώ η εμπορική του διάθεση αναμένεται το φθινόπωρο του 2026.

Σύγχρονα υλικά, αυθεντική εμφάνιση

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στα παλιά αυτοκίνητα είναι ότι η φθορά που εμφανίζουν τα ταμπλό λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας. Με την πάροδο του χρόνου, τα πλαστικά ραγίζουν ή αλλοιώνονται, επηρεάζοντας κυρίως την αισθητική του εσωτερικό.

Το ταμπλό που θα μπει σε παραγωγή, αν και θα είναι ίδιο σε εμφάνιση, θα κατασκευαστεί από σύγχρονα υλικά και με καλύτερες μεθόδους, ώστε να αντέξει περισσότερα χρόνια. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην πιστή αναπαραγωγή της υφής στην επιφάνειά του.

Διαθεσιμότητα και τοποθέτηση

Όπως και τα υπόλοιπα ανταλλακτικά του προγράμματος, το ταμπλό θα διατίθεται μέσω του δικτύου της Toyota στην Ιαπωνία, συμπεριλαμβανομένων των GR Garage, των επίσημων αντιπροσώπων και των συνεργαζόμενων καταστημάτων JMS, τα οποία θα προσφέρουν και υπηρεσίες τοποθέτησης.