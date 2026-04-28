Η Τουρκία εξήγαγε αυτοκίνητα σε 72 χώρες μέσα σε τρεις μήνες – Ο κορυφαίος προορισμός

Οι εξαγωγές επιβατικών αυτοκινήτων της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας συρρικνώθηκαν κατά 6,3%.

Η Τουρκία εξήγαγε επιβατικά αυτοκίνητα σε 72 χώρες, αυτόνομες περιοχές και ελεύθερες ζώνες κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με στοιχεία της ένωσης εξαγωγέων της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας (OIB).

Ειδικότερα, τα επιβατικά αυτοκίνητα αντιπροσώπευαν το 28,4% των εξαγωγών της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες ανήλθαν σε 9,895 δισ. δολάρια κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Οι εξαγωγές επιβατικών αυτοκινήτων, οι οποίες ανήλθαν σε 3,004 δισ.δολάρια τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2025, μειώθηκαν κατά 6,3% φτάνοντας τα 2,814 δισ. δολάρια την ίδια περίοδο του τρέχοντος έτους.

Κορυφαίος προορισμός ήταν η Γαλλία με εξαγωγές επιβατικών αυτοκινήτων αξίας 493,328 εκατ. δολαρίων (-8%), ενώ ακολούθησαν η Ισπανία με 431,686 εκατ. δολάρια (-10%) και η Ιταλία με 339,311 εκατ. δολάρια, διατηρώντας το ίδιο επίπεδο εξαγωγών σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Το τρίμηνο του έτους, οι εξαγωγές επιβατικών αυτοκινήτων στη Σλοβενία, η οποία κατατάσσεται στην τέταρτη θέση, αυξήθηκαν κατά 5,9%, από 223.253 εκατ. δολάρια σε 236.372.000 δολάρια. Εννέα από τους 10 πρώτους προορισμούς επιβατικών αυτοκινήτων ήταν χώρες της ΕΕ.

Όσον αφορά τις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων εντός της χώρας, το διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος 2026 σημειώθηκε πτώση ύψους 16%, από τις 265.002 μονάδες στις 222.022.