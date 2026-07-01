«Η Τουρκία, κρίκος της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας» – Τι ζητούν οι κατασκευαστές

Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία επιχειρεί να διασφαλίσει τον ρόλο των υφιστάμενων επενδύσεών της στην Τουρκία.

Καθώς οι διαπραγματεύσεις γύρω από τον Νόμο για τη Βιομηχανική Επιτάχυνση εισέρχονται σε κρίσιμη φάση, ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) δημοσίευσε τις θέσεις του, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη στήριξη του κλάδου στους στόχους για τη διασφάλιση της μεταποίησης στην ΕΕ και τη μείωση της εξάρτησης από άλλες περιοχές.

Όπως δήλωσε η επικεφαλής του ACEA, Sigrid de Vries, «ο κλάδος αντιμετωπίζει μια συρρικνούμενη αγορά στην ΕΕ, έντονο ανταγωνισμό, γεωπολιτική αστάθεια, αυξανόμενο κόστος παραγωγής και ολοένα περισσότερες κανονιστικές απαιτήσεις, ενώ ταυτόχρονα επενδύει δισεκατομμύρια στην ηλεκτροκίνηση για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του 2030. Με μια σειρά σημαντικών προσαρμογών, ο Νόμος για τη Βιομηχανική Επιτάχυνση μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για τη βιομηχανική ισχύ. Σημαντικό είναι επίσης ότι ο Νόμος πρέπει να ενταχθεί πλήρως σε μια ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική».

Κεντρικός πυλώνας του Νόμου είναι η εισαγωγή απαιτήσεων σχετικά με το ευρωπαϊκό περιεχόμενο (local content) σε βιομηχανικές δραστηριότητες που θα επωφελούνται από δημόσια στήριξη.

Στόχος της Τουρκίας είναι τα αυτοκίνητά της να αναγνωρίζονται ως ευρωπαϊκά, κάτι στο οποίο δεν φαίνεται αντίθετος ο ACEA. Ο σύνδεσμος ζητά να μην αποκλειστεί η Τουρκία (όπως και το Μαρόκο) από ευρωπαϊκό οικοσύστημα αυτοκινήτου, γιατί οι κατασκευαστές έχουν ήδη επενδύσει εκεί μέσω εργοστασίων τα οποία αποτελούν μέρος της αλυσίδας παραγωγής.

Οι κατασκευαστές ζητούν μια στοχευμένη πρόβλεψη διατήρησης κεκτημένων δικαιωμάτων» (grandfathering), η οποία θα εφαρμόζεται μόνο στη δυναμικότητα που έχει ήδη δημιουργηθεί πριν από μια συγκεκριμένη ημερομηνία αναφοράς (π.χ. τη δημοσίευση της πρότασης για τον Νόμο) και θα παύει να ισχύει εάν η εν λόγω δραστηριότητα εξαγοραστεί από νέο ιδιοκτήτη.

Προσαρμογές στον Νόμο

Επιπλέον, στόχος του ACEA είναι η δημιουργία ενός λειτουργικού πλαισίου, το οποίο θα γίνει πραγματικότητα, όπως υποστηρίζει ο Σύνδεσμος, μόνο εφόσον ρυθμιστεί μια σειρά ζητημάτων, μεταξύ των οποίων τα παρακάτω:

– Κίνητρα για ενίσχυση της τοπικής παραγωγής: Σύμφωνα με τον ACEA, οι απαιτήσεις για τοπικοποίηση της συναρμολόγησης και της παραγωγής εξαρτημάτων θα αυξήσουν το κόστος κατασκευής οχημάτων. Χωρίς αντίστοιχα κίνητρα, ο Νόμος για τη Βιομηχανική Επιτάχυνση κινδυνεύει να αυξήσει το κόστος παραγωγής στην Ευρώπη.

Ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από μέτρα που θα αντισταθμίζουν ουσιαστικά το πρόσθετο κόστος, όπως η παροχή επιπλέον πιστώσεων (super-credits) για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και βαν στο πλαίσιο του κανονισμού για τις εκπομπές CO₂, ή άμεσα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης για δημόσιους φορείς, ώστε να καλύπτεται το επιπλέον κόστος που συνδέεται με την προμήθεια “Made in Europe” φορτηγών και λεωφορείων.

– Ευρωπαϊκό περιεχόμενο με βάση το ολοκληρωμένο όχημα: Η υφιστάμενη προτεινόμενη μέθοδος υπολογίζει το περιεχόμενο «Made in EU» αποκλειστικά με βάση τα επιμέρους εξαρτήματα. Αυτό όμως παραβλέπει τη σημαντική αξία που δημιουργείται στην Ευρώπη από την ίδια την κατασκευή του οχήματος — καθώς ένα αυτοκίνητο είναι πολύ περισσότερο από το άθροισμα των εξαρτημάτων του. Η αξία του προκύπτει επίσης από την έρευνα και ανάπτυξη (R&D), την προηγμένη μηχανολογία και το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό υψηλής κατάρτισης που βρίσκεται πίσω από την παραγωγή του.

Ο υπολογισμός θα πρέπει επομένως να ξεκινά από τη συνολική τιμή του τελικού οχήματος και να αφαιρεί την αξία που προέρχεται από χώρες εκτός Ευρώπης. Αυτή η μέθοδος αποτυπώνει καλύτερα την πραγματική ευρωπαϊκή συνεισφορά και ακολουθεί μια προσέγγιση που ήδη εφαρμόζεται στις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου της ΕΕ, προσφέροντας στους κατασκευαστές μια δοκιμασμένη μέθοδο την οποία μπορούν να εφαρμόσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια.