Η Τουρκία λέει αντίο στο αυτοκίνητο που αγάπησε

Το οικογενειακό σεντάν ήταν απόλυτος κυρίαρχος στις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων το 2024.

Στο χρονοντούλαπο της ιστορίας αναμένεται να περάσει ένα σημαντικό μοντέλο της Fiat, το οποίο επί χρόνια ήταν ένα από τα best-seller της τουρκικής αγοράς αυτοκινήτου.

Πρόκειται για το Fiat Tipo, το οποίο παράγεται στη γειτονική χώρα στο εργοστάσιο της Tofas στην Προύσα και σταδιοδρομεί στην τουρκική αγορά ως «Egea».

Η Fiat σχεδίαζε να σταματήσει την παραγωγή του μοντέλου στις 31 Δεκεμβρίου του 2025, αλλά η τουρκική κοινοπραξία Tofas, η οποία λειτουργεί το εργοστάσιο, αποφάσισε να επεκτείνει το συμβόλαιό της με τη Stellantis κατά 6 μήνες, δίνοντας στο μοντέλο μια σύντομη παράταση έως τις 30 Ιουνίου του 2026.

Η ιστορία του «σύγχρονου» Tipo ξεκινάει τον Μάιο του 2015, όταν η Fiat αποκάλυψε το μοντέλο στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Κωνσταντινούπολης. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους ξεκίνησε να πωλείται στην αγορά της Τουρκίας ως ένα μικρομεσαίο/οικογενειακό σεντάν, ενώ το 2016 ακολούθησαν εκδόσεις hatchback kai station wagon για τις αγορές της Ευρώπης.

«Το αποτέλεσμα είναι ένα λειτουργικό αυτοκίνητο που μεγιστοποιεί τη value for money φιλοσοφία – σημαντικά στοιχεία για την οικογένεια λειτουργικών αυτοκινήτων της Fiat – γεμάτο με όλα αυτά που οι καταναλωτές ζητούν, σε μια απλή γκάμα εκδόσεων και με ξεκάθαρη τιμολογιακή πολιτική». δήλωνε χαρακτηριστικά η Fiat κατά την αποκάλυψη του sedan.

Το 2020 το μοντέλο ανανεώθηκε, ενώ στην γκάμα προστέθηκε και μια πιο περιπετειώδης έκδοση, τύπου crossover.

Διαβάστε επίσης: Είναι αλήθεια ότι οι Γερμανοί πατούν τέρμα το γκάζι στην Autobahn;

700.000 πωλήσεις

Την τελευταία δεκαετία, το εργοστάσιο της Tofas κατασκεύασε περίπου 700.000 αυτοκίνητα, εξάγοντας μεγάλο όγκο σε διάφορες χώρες. Πρόκειται για ικανοποιητικές εμπορικές επιδόσεις, οι οποίες ωστόσο δεν μπόρεσαν να πείσουν τη μάρκα να συνεχίσει την παραγωγή του μοντέλου.

Το Fiat Tipo sedan γνώρισε ιδιαίτερα μεγάλη δημοφιλία στην Τουρκία, όπου το 2025 κατέλαβε την τρίτη θέση στις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων, με 42.838 οχήματα. Το 2024 είχε αποδεχθεί ακόμα καλύτερο για το μοντέλο, μιας και ήταν το απόλυτο best-seller με 52.410 μονάδες.

Το Fiat Tipo ήταν διαθέσιμο και στην ελληνική αγορά -ως crossover, hatchback, sedan και station wagon- αλλά τα τελευταία έτη έχει απομακρυνθεί από τους τιμοκαταλόγους της μάρκας.

Δημοσιεύματα στην Τουρκία αποχαιρετούν το μοντέλο, ενώ αποδίδουν την απόσυρση του από τα αυτοκινητικά δρώμενα στην αυξανόμενη ζήτηση για SUV, τα οποία συρρικνώνουν το μερίδιο των sedan.

Την άγουσα για τα αποδυτήρια θα πάρει και ένα ακόμη δημοφιλές μοντέλο της Τουρκίας. Πρόκειται για το Renault Megane sedan το οποίο θα εξέλθει από τη γραμμή παραγωγής το 2027.