Η Τουρκία λέει «ναι» στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα – Πλέον κυνηγάει Γερμανία και Γαλλία

Η γειτονική χώρα πλέον βρίσκεται μπροστά από παραδοσιακές δυνάμεις όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Νορβηγία.

Συνεχή ανάπτυξη γνωρίζει η ηλεκτροκίνηση στην Τουρκία, με όλο και περισσότερους καταναλωτές να στρέφονται στα μηδενικών ρύπων αυτοκίνητα, αποκηρύσσοντας τη βενζίνη και το ντίζελ.

Σύμφωνα με το λονδρέζικο think tank για την ενέργεια Ember, στην Τουρκία το περασμένο έτος ταξινομήθηκαν περίπου 190.000 καινούργια ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αναδεικνύοντας τη χώρα στην τέταρτη μεγαλύτερη αγορά στην Ευρώπη για BEV (Battery electric vehicles).

Τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα αντιπροσώπευσαν το 17% των πωλήσεων επιβατικών αυτοκινήτων, και με αυτό τον τρόπο η Τουρκία ευθυγραμμίστηκε για πρώτη φορά με το μερίδιο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη (17,4%). Σημειώνεται ότι το μερίδιο BEV στην Ελλάδα το 2025 περιορίστηκε σε 6,2%.

Με τις πωλήσεις καινούργιων ηλεκτρικών αυτοκινήτων να αυξάνονται κατά 80% σε ετήσια βάση το 2025, η Τουρκία ανέβηκε από την 9η θέση το 2023, στην 4η. Πλέον βρίσκεται μπροστά από χώρες όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Νορβηγία, ενώ πλέον «κυνηγάει» μόνο τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων άρχισαν να επιταχύνονται το 2023, όταν αυξήθηκαν σε 65.000, από μόλις 8.312 το 2022. Η ταχεία άνοδος αποδόθηκε σε δύο βασικούς παράγοντες: την κυκλοφορία νέων μοντέλων, συμπεριλαμβανομένου του Made in Turkey Togg T10X, της εγχώριας μάρκας ηλεκτρικών οχημάτων, και την προσαρμογή των κατασκευαστών στο φορολογικό καθεστώς για τα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με την Ember, παρά τη συνεχή αύξηση στις ταξινομήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τα κυκλοφορούντα αυτοκίνητα σχετικής τεχνολογίας αντιπροσωπεύουν μόνο το 2% των οχημάτων που βρίσκονται στους δρόμους της χώρας.

«Αν και το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά οχήματα έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και οι πωλήσεις αυτοκινήτων με ορυκτά καύσιμα έχουν αρχίσει να μειώνονται, η συντριπτική πλειονότητα των οχημάτων στο δρόμο εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ορυκτά καύσιμα», αναφέρει η έκθεση της Ember.