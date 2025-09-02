Η Τουρκία ψηφίζει Tesla – Η μοναδική μάρκα που την ξεπέρασε σε πωλήσεις

Έχοντας ως σύμμαχο την ασταθή τουρκική λίρα, η Tesla άφησε πίσω της παραδοσιακές δυνάμεις του αυτοκινήτου.

Σε προπύργιο εξελίσσεται η Τουρκία για την Tesla, αξιοποιώντας ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς και την ασταθή τουρκική λίρα.

Τον Αύγουστο του 2025 οι πωλήσεις αυτοκινήτων της μάρκας εκτοξεύτηκαν, χαρίζοντάς της τη 2η θέση μπροστά από παραδοσιακούς Ευρωπαίους και Ιάπωνες κατασκευαστές.

Το μοναδικό μοντέλο της Tesla στην Τουρκία, Model Y, διατέθηκε σε 8.740 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση 86% συγκριτικά με τον Ιούλιο, σε αντίθεση με την κατάρρευση της μάρκας σε πλήθος ευρωπαϊκών χωρών εν μέσω σκληρού ανταγωνισμού από την κινεζική BYD και αντιδράσεων κατά του CEO, Elon Musk, αναφέρει το Reuters.

Σε επίπεδο πωλήσεων, η Tesla έχασε την πρώτη θέση από τη Renault, αλλά άφησε πίσω της παραδοσιακές δυνάμεις όπως η Fiat, η VW, η Toyota και η Hyundai.

Οι υψηλές εμπορικές πτήσεις της Tesla αντιπροσωπεύουν το 50% όλων των πωληθέντων ηλεκτρικών οχημάτων του Αυγούστου, ενώ ακολούθησε η BYD με 1.639 οχήματα και η τουρκική Togg με 1.249.

Σύμφωνα με το Reuters, η εκτόξευση της Tesla στην τουρκική αφορά οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Αναλυτές δηλώνουν ότι το άλμα αντικατοπτρίζει εν μέρει τις ασταθείς παραδόσεις από το γερμανικό της εργοστάσιο. Επί παραδείγματι τον Μάρτιο και τον Απρίλιο το brand διέθεσε περίπου 100 οχήματα στην Τουρκία, πριν εκτιναχθεί σε πάνω από 4.000 το δίμηνο Ιούνιος-Ιούλιος.

Οι αναλυτές προσθέτουν ότι το Model Y υπάγεται στον χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή. Ακόμα και μετά την αύξηση των φόρων στα τέλη Ιουλίου, η επιβάρυνση παραμένει αισθητά χαμηλότερη από αυτή των συμβατικών μοντέλων.

Στην Τουρκία υφίσταται ένα περίπλοκο φορολογικό σύστημα οχημάτων με ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ, που συνολικά μπορεί να κυμαίνεται από 50% έως 284%.

Παράλληλα, με δεδομένο ότι τα Tesla τιμολογούνται σε ευρώ, οι Τούρκοι καταναλωτές αντιμετωπίζουν την αγορά ενός Model Y ως μια επένδυση για να θωρακιστούν από την υποτίμηση της τουρκικής λίρας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει χάσει πάνω από το 80% της αξίας της.

Συνολικά, το 8μηνο του τρέχοντος έτους οι πωλήσεις της μάρκας τετραπλασιάστηκαν συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, φτάνοντας περίπου τις 26.000 μονάδες. Ακολούθησε η “Made in Turkey” Togg με ετήσια αύξηση 42%.