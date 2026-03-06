Τουρκία: Βουτιά στις πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων – Άνοδο για τα ηλεκτρικά

Ο δείκτης πωλήσεων στην Τουρκία σημειώνει πτώση στο σύνολο της αγοράς, αλλά άνοδο όσον αφορά τα ηλεκτρικά και υβριδικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία πωλήσεων στην Τουρκία, η αγορά της γειτονικής χώρας σημείωσε πτώση 3% τον Φεβρουάριο. Αυτό συμπεριλαμβάνει τις πωλήσεις των επιβατικών αυτοκινήτων, αλλά και ελαφρών επαγγελματικών.

Πιο αναλυτικά, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 2,97% στις 88.039 μονάδες, όπως ανακοίνωσε ο σύνδεσμος της χώρας. Τον Φεβρουάριο τα επιβατικά αυτοκίνητα είχαν πτώση 8,21% στα 69.776 αυτοκίνητα, ενώ τα ελαφρά επαγγελματικά είχαν αύξηση 24,16% με 18.263 αυτοκίνητα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία των πωλήσεων, αύξηση σημείωσαν τα ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα, αντιπροσωπεύοντας το 50,1% των πωλήσεων αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια του μήνα, σημειώνοντας ένα νέο ορόσημο.

Από την άλλη, σύμφωνα με τα στοιχεία του συνδέσμου που αφορούν τους δύο πρώτους μήνες του 2026, Ιανουάριο και Φεβρουάριο, οι πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων συγκριτικά με το προηγούμενο έτος είχαν αύξηση 2,52%, φτάνοντας τις 163.401 μονάδες.

Όσον αφορά τις συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά και με range extender, αυξήθηκαν κατά 14,6% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τώρα τις 11.998 μονάδες. Αυτό σε ποσοστό μεριδίου της αγοράς είναι 17,2% από το σύνολο της αγοράς.

Επίσης, αύξηση είχαν και οι πωλήσεις των υβριδικών οχημάτων κατά 11%, φτάνοντας τα 23.665 αυτοκίνητα, με μερίδιο 33,9%. Ενδεικτικά τα αντίστοιχα ποσοστά του Φεβρουαρίου 2025 ήταν 28% για τα ηλεκτρικά και 13,8% για τα υβριδικά.