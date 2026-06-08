Η βιομηχανία επαγγελματικών οχημάτων της Ευρώπης εκπέμπει SOS στις Βρυξέλλες

Οι κατασκευαστές φορτηγών, λεωφορείων και βαν οχημάτων απευθύνουν κοινή έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας άμεσα μέτρα για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου.

Η βιομηχανία επαγγελματικών οχημάτων της Ευρώπης φαίνεται να βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές φορτηγών, λεωφορείων και LCV οχημάτων της ηπείρου, μαζί με εκπροσώπους των εργαζομένων τους, προχώρησαν σε κοινή παρέμβαση προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, εκφράζοντας την ανησυχία τους για το μέλλον του κλάδου.

Στη σχετική επιστολή τους υπογραμμίζουν ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στην κατασκευή επαγγελματικών οχημάτων, ωστόσο η θέση αυτή δέχεται ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις. Ο έντονος ανταγωνισμός σε διεθνές επίπεδο, το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι γεωπολιτικές αναταράξεις και οι απαιτήσεις που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση δημιουργούν ένα εξαιρετικά απαιτητικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους του κλάδου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη επιτάχυνσης της μετάβασης προς τα οχήματα μηδενικών εκπομπών, χωρίς όμως να υπονομεύεται η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής παραγωγής. Οι υπογράφοντες επισημαίνουν ότι η επιτυχία των φιλόδοξων στόχων απανθρακοποίησης προϋποθέτει επαρκείς υποδομές φόρτισης, πρόσβαση σε ανταγωνιστική ενέργεια και ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο που θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις.

Παράλληλα, όλες οι πλευρές ζητούν τη λήψη μέτρων για την προστασία της βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου στην Ευρώπη. Όπως αναφέρουν, η διατήρηση της τεχνογνωσίας, των γραμμών παραγωγής και των θέσεων εργασίας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου άλλες μεγάλες οικονομίες επενδύουν μαζικά στην εγχώρια βιομηχανία τους.

Η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς προειδοποιεί ότι η Ευρώπη δεν μπορεί και δεν πρέπει να θεωρεί δεδομένη την ηγετική της θέση στις μεταφορές και στην κατασκευή επαγγελματικών οχημάτων. Χωρίς συντονισμένη ευρωπαϊκή στρατηγική, ο κίνδυνος απώλειας επενδύσεων, παραγωγής και χιλιάδων θέσεων εργασίας θεωρείται πλέον υπαρκτός.

Το μήνυμα είναι επομένως σαφές: χωρίς αποφασιστικές παρεμβάσεις, ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της βιομηχανίας της Ευρώπης κινδυνεύει να χάσει έδαφος.