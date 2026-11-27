Το συγκεκριμένο Golf GTI θα παραχθεί σε μόλις 1.976 μονάδες και έχει κάτι που ζητούσαν οι περισσότεροι πελάτες της Volkswagen.

Στο πλαίσιο της έκθεσης αυτοκινήτου Essen Motor Show, η Volkswagen παρουσίασε μια ειδική έκδοση του hot hatchback. Ο λόγος για το νέο Golf GTI 1976, ένα συλλεκτικό μοντέλο που συνδυάζει τις σύγχρονες επιδόσεις με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της πρώτης γενιάς GTI.

Το αυτοκίνητο θα παραχθεί σε μόλις 1.976 μονάδες, αριθμός που παραπέμπει στη χρονιά κατά την οποία ξεκίνησε η ιστορία του θρυλικού GTI, με τις παραγγελίες να ξεκινούν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027.

Τι ξεχωριστό έχει το Golf GTI 1976

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του νέου Golf GTI 1976 βρίσκεται κάτω από το καπό, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο μεταφέρει την ισχύ του στους τροχούς. Η ειδική έκδοση αποδίδει 325 ίππους και 380 Nm ροπής.

Η μεγάλη διαφορά, ωστόσο, είναι ότι θα διατίθεται αποκλειστικά με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Πρόκειται για το μοναδικό μοντέλο της σημερινής οικογένειας GTI της Volkswagen που προσφέρει αυτή τη δυνατότητα, καθώς η εταιρεία αποφάσισε να ικανοποιήσει τους φίλους της μάρκας που εξακολουθούν να προτιμούν τα παραδοσιακά κιβώτια.

Από πλευράς εμφάνισης, ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες εκδόσεις χάρη σε αρκετές αποκλειστικές λεπτομέρειες. Στο εμπρός μέρος υπάρχει μια πρόσθετη κόκκινη γραμμή στο κάτω τμήμα του προφυλακτήρα, ενώ τα λογότυπα GTI 1976 μαρτυρούν τον επετειακό χαρακτήρα του. Ξεχωρίζουν επίσης οι ειδικές γραφικές λεπτομέρειες στην πίσω αεροτομή και στους εξωτερικούς καθρέπτες, οι οποίοι διαθέτουν μαύρα γυαλιστερά καλύμματα και προβάλλουν στο έδαφος την επιγραφή GTI 1976.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών τύπου Queenstown, με σχεδιασμό εμπνευσμένο από την αισθητική των GTI. Οι αγοραστές θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρία χρώματα αμαξώματος: Pure White, Grenadilla Black Metallic και Tornado Red.

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Αντίστοιχα, στο εσωτερικό υπάρχουν αρκετές αναφορές στο πρώτο Golf GTI. Η πιο χαρακτηριστική είναι αναμφίβολα ο επιλογέας ταχυτήτων σε σχήμα μπάλας του γκολφ, μια λεπτομέρεια που παραπέμπει ευθέως στο μοντέλο του 1976. Παράλληλα, το αυτοκίνητο διαθέτει σπορ καθίσματα με ειδικές επενδύσεις GTI, κόκκινες ζώνες ασφαλείας στις εξωτερικές θέσεις, κόκκινο πεντάλ γκαζιού και διακοσμητικά στοιχεία από ανθρακονήματα στο ταμπλό και στις εμπρός πόρτες.

Κάθε ένα από τα 1.976 αυτοκίνητα θα διαθέτει επίσης ειδική πλακέτα στο εσωτερικό με την επιγραφή «ONE OF 1976», η οποία πιστοποιεί τον συλλεκτικό χαρακτήρα του.

Με σπορ ανάρτηση και προαιρετικό πακέτο επιδόσεων

Η Volkswagen δεν περιορίστηκε στις αισθητικές αλλαγές, καθώς έχει προχωρήσει και σε αναβαθμίσεις στο πλαίσιο. Το Golf GTI 1976 φέρει στον βασικό εξοπλισμό το προσαρμοζόμενο σύστημα ανάρτησης DCC, το οποίο συνδυάζεται με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικό στον εμπρός άξονα, προερχόμενο από το Golf GTI Clubsport.

Επιπλέον, υπάρχει ειδικό πρόγραμμα οδήγησης που έχει εξελιχθεί με γνώμονα τα χαρακτηριστικά της πίστας Nordschleife του Nürburgring.

Για όσους αναζητούν ακόμη πιο έντονο σπορ χαρακτήρα, η Volkswagen προσφέρει προαιρετικά το πακέτο GTI Performance Package. Αυτό περιλαμβάνει ελαφρύτερες σφυρήλατες ζάντες 19 ιντσών τύπου Warmenau, εξάτμιση R-Performance με απολήξεις τιτανίου και αναβαθμισμένη ανάρτηση. Η τελευταία είναι χαμηλότερη κατά 5 χιλιοστά σε σχέση με εκείνη του Clubsport, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα επιλογής ελαστικών semi-slick.

Όσο για την τιμή του, θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα, οπότε και θα ανοίξουν τα βιβλία παραγγελιών.