Η Volkswagen παρουσιάζει το μέλλον της στο Μόναχο

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία έχει προετοιμάσει παγκόσμιες πρεμιέρες όπως και άλλα ενδιαφέροντα δρώμενα.

Στη μεγαλύτερη γιορτή κινητικότητας της Ευρώπης, IAA Mobility, επιστρέφει VW. Από τις 9 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, σε έναν ανοιχτό χώρο εμπειρίας με ελεύθερη είσοδο, η γερμανική μάρκα θα παρουσιάσει νέα μοντέλα, επετειακές εκδόσεις και διαδραστικές δραστηριότητες που φέρνουν το όραμα «Κινητικότητα για Όλους» πιο κοντά στο κοινό.

Παγκόσμιες πρεμιέρες

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρώτη εμφάνιση ενός νέου, αμιγώς ηλεκτρικού SUV μικρού μεγέθους. Το πρωτότυπο προαναγγέλλει το entry-level ID. της Volkswagen και όπως αναφέρει η μάρκα έρχεται να ορίσει νέα πρότυπα σε σχεδίαση, ποιότητα και χώρους στην κατηγορία του T-Cross. Η έκδοση παραγωγής θα λανσαριστεί το 2026. Λίγο αργότερα, για πρώτη φορά στο κοινό θα παρουσιαστεί το ολοκαίνουργιο T-Roc.

Ειδικές εκδόσεις και επιστροφές

Η συνεργασία με τη BOGNER FIRE+ICE δίνει ζωή στο ID.3 GTX FIRE+ICE, μια περιορισμένης παραγωγής έκδοση που εκτίθεται δίπλα στο εμβληματικό Golf II Fire and Ice της δεκαετίας του ’90. Παράλληλα, η 50ή επέτειος του GTI γιορτάζεται με το Golf GTI EDITION 50 – το ισχυρότερο GTI παραγωγής με 239 kW (325 PS). Μαζί του, το GTI History Wall και ένας αγωνιστικός προσομοιωτής ζωντανεύουν την κληρονομιά του θρυλικού μοντέλου.

Ένας χώρος εμπειρίας για όλους

Η Volkswagen μετατρέπει το Μόναχο σε σκηνή ανοιχτής εμπειρίας. Όπως τονίζει ο Martin Sander, Μέλος Δ.Σ. για Πωλήσεις, Marketing & After Sales: «Η IAA MOBILITY είναι κάτι παραπάνω από μια έκθεση. Είναι ο τόπος όπου το όραμά μας για προσβάσιμη, πολυδιάστατη κινητικότητα ζωντανεύει».

Διαδραστικοί σταθμοί, ψηφιακές παρουσιάσεις και το Future Materials Lab φέρνουν το κοινό πιο κοντά στις τεχνολογίες και τη βιωσιμότητα. Ζώνες παιχνιδιού για μικρούς και μεγάλους, αλλά και στιγμές δημιουργίας με τεχνητή νοημοσύνη, εμπλουτίζουν την εμπειρία.

Μουσική, διάλογος και γεύσεις

Η σκηνή του χώρου φιλοξενεί καθημερινά συναυλίες και ομιλίες. Ανάμεσα στους καλεσμένους, η Armi Warning, ο Pa Sheehy και ο Peter Maffay. Οι θεματικές καλύπτουν τον αθλητισμό, την κοινωνία και τη βιωσιμότητα. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με γαστρονομικές προτάσεις σε ανοιχτό περιβάλλον – από το θρυλικό Volkswagen Currywurst.

Προσβασιμότητα για όλους

Ο χώρος έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει άνεση και λειτουργικότητα σε κάθε επισκέπτη. Τον προσανατολισμό διευκολύνουν ειδικοί οδηγοί στο δάπεδο και ανάγλυφοι χάρτες αφής για άτομα με τύφλωση ή περιορισμένη όραση. Η μετακίνηση με αμαξίδια εξυπηρετείται από ράμπες, ανελκυστήρες σκάλας και κατάλληλα έπιπλα. Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε γραφή Braille, με υψηλή αντίθεση και σαφή εικονογράμματα, ενώ το πρόγραμμα της σκηνής υποστηρίζεται από διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα.

Στην καρδιά της πόλης

Με την παρουσία της στην Odeonsplatz, η Volkswagen βγαίνει έξω από τους εκθεσιακούς χώρους και συναντά το κοινό στο κέντρο της πόλης. Εκεί όπου η μάρκα δείχνει πώς η κινητικότητα μπορεί να είναι βιώσιμη, συναρπαστική και προσιτή για όλους.