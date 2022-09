Η Volkswagen παρουσιάζει το off-road ηλεκτρικό πρωτότυπο ID. Xtreme

Το ηλεκτρικό τετρακίνητο πρωτότυπο ID. Xtreme βασίζεται στο ID.4 GTX που εστιάζει στις επιδόσεις και αποτελεί το ισχυρότερο μοντέλο της οικογένειας ID. έως σήμερα.

Η Volkswagen παρουσίασε το ID. Xtreme, ένα off-road πρωτότυπο που θα ενθουσιάσει τους οπαδούς της ηλεκτροκίνησης. Το πλήρως ηλεκτρικό πρωτότυπο με σύστημα τετρακίνησης βασίζεται στο ID.4 GTX και συνδυάζει τη δυναμικότητα και τα πλεονεκτήματα ενός σύγχρονου SUV με την αίσθηση της περιπέτειας που μεταφέρει ένα όχημα με εκτός δρόμου ικανότητες.

Το ID. Xtreme αποτυπώνει το συναίσθημα και την επιθυμία για περιπέτεια. Το πρωτότυπο όχημα δημιουργήθηκε από την ομάδα του Andreas Reckewerth (Επικεφαλής Οχημάτων) στο τμήμα Ανάπτυξης της Volkswagen. «Η αρθρωτή ηλεκτρική πλατφόρμα MEB έχει τεράστιες τεχνικές δυνατότητες», λέει η Silke Bagschik, Επικεφαλής της Σειράς Προϊόντων MEB. «Για πολλούς πελάτες μας, το αυτοκίνητο είναι πολλά περισσότερα από ένα απλό μέσο μεταφοράς. Με το ID. XTREME, η Volkswagen ανεβάζει την ηλεκτρική κινητικότητα σε ένα νέο επίπεδο απόδοσης». Η συγκεκριμένη προσπάθεια είχε ως αποτέλεσμα ένα μοναδικό off-road όχημα που εντυπωσιάζει με τη στιβαρή εμφάνιση και την εξαιρετική ισχύ του.

Ο ηλεκτροκινητήρας υψηλής απόδοσης στον πίσω άξονα και οι κατάλληλες προσαρμογές στο λογισμικό της μονάδας ελέγχου της μετάδοσης, αυξάνουν την συνολική ισχύ κατά 65 kW – αύξηση περίπου 30% – σε σύγκριση με το ID.4 GTX, φθάνοντας τα 285 kW. «Το ID. Xtreme φτιάχτηκε από λάτρεις της αυτοκίνησης στη Volkswagen για λάτρεις της οικογένειας ID. Ανυπομονούμε να δούμε τις αντιδράσεις από τους φίλους της ηλεκτροκίνησης. Τα σχόλια και η κριτική τους θα έχουν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση μας για τη συνέχεια που θα έχει αυτή η προσπάθεια», προσθέτει η Silke Bagschik.

Η εμφάνιση του Volkswagen ID. XTREME δείχνει πως πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που είναι έτοιμο για κάθε εκτός δρόμου περιπέτεια. Το αυξημένο ύψος από το έδαφος, οι off-road τροχοί 18 ιντσών, ο τροποποιημένος εμπρός προφυλακτήρας με προστατευτική ποδιά και τα φαρδύτερα κατά 50mm φτερά με προεκτάσεις που κατασκευάζονται με 3D εκτύπωση, χαρίζουν μια αυθεντική off-road εμφάνιση. Η μπάρα οροφής με πρόσθετα φώτα LED και το εντελώς κλειστό αλουμινένιο κάτω μέρος του πατώματος είναι επίσης μέρος του εξοπλισμού που καθιστά το πλήρως ηλεκτρικό τετρακίνητο όχημα ιδανικό για εκδρομές και εξορμήσεις μακριά από ασφαλτοστρωμένους δρόμους.

Το ID. XTREME έχει να προσφέρει κάτι ξεχωριστό και ακουστικά: ο ήχος οδήγησης αναπτύχθηκε μαζί με τη Volkswagen Design ειδικά για το συγκεκριμένο πρωτότυπο και μεταδίδεται μέσω γεννήτριας ήχου στους θόλους των φτερών. Το εσωτερικό εντυπωσιάζει με διάφορα στοιχεία, όπως η εκτεταμένη χρήση Alcantara, τα ανασχεδιασμένα καθίσματα και οι λεπτομέρειες του διάκοσμου σε πορτοκαλί χρώμα. Και φυσικά το ID. XTREME είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο με τη βιώσιμη φιλοσοφία: ως βάση για τη δημιουργία του πρωτότυπου χρησιμοποιήθηκε ένα δοκιμαστικό όχημα εξέλιξης που δεν ήταν πλέον απαραίτητο, καθώς και μια μεταχειρισμένη μπαταρία 82 kWh.

Η Volkswagen παρουσίασε το ID. XTREME στο κοινό για πρώτη φορά στo πλαίσιο της διοργάνωσης ID. Treffen στο Λοκάρνο της Ελβετίας. Η εκδήλωση που οργανώνεται από λάτρεις της ηλεκτροκίνησης για τους λάτρεις της ηλεκτροκίνησης πραγματοποιείται φέτος για δεύτερη φορά. Στόχος είναι να γίνει η πράσινη και βιώσιμη εκδήλωση για την ηλεκτροκίνηση, στα πρότυπα της καθιερωμένης πλέον συνάντησης GTI που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη λίμνη Wörth στην Αυστρία. Αυτή την χρονιά λάτρεις της οικογένειας ID. από ολόκληρη την Ευρώπη συναντήθηκαν στη λίμνη Lago Maggiore από τις 6 έως τις 10 Σεπτεμβρίου για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους σχετικά με την ηλεκτροκίνηση.

Το ID. Treffen είναι πρωτοβουλία και οργάνωση του ID. Drivers Club και υποστηρίζεται από τη Volkswagen ως μέρος της δέσμευσης «Way to ZERO» για μια αυτοκίνηση με μηδενικό ισοζύγιο ρύπων. Μαζί με ειδικούς της εταιρείας, η ομάδα του Volkswagen Drivers Club βρέθηκε στην εκδήλωση για να δώσει πληροφορίες για τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας. Παράλληλα με το ID. XTREME, η Volkswagen παρουσίασε στο Λοκάρνο και άλλα μοντέλα από της οικογένειας ID.