Η Volkswagen θα μειώσει σταδιακά την γκάμα της στο μισό

Ο επικεφαλής της μάρκας, Thomas Schäfer, δηλώνει ότι ο περιορισμός της γκάμας θα είναι εν μέρει αποτέλεσμα της διαδικασίας εξηλεκτρισμού.

Η Volkswagen θα μειώσει την γκάμα των μοντέλων της μέσω μιας «φυσικής μετάβασης», αντί να προχωρήσει σε συστηματική κατάργηση συγκεκριμένου αριθμού μοντέλων, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της μάρκας, Thomas Schäfer.

Ερωτηθείς στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού για το πώς θα επηρεάσει αυτή η εξέλιξη ειδικά τη μάρκα Volkswagen, ο Schäfer δήλωσε:

«Ξεκινήσαμε αυτή τη συζήτηση κυρίως λόγω της κατάργησης των κινητήρων εσωτερικής καύσης στην Ευρώπη από το 2035. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι μετά το 2035 δεν θα υπάρχουν ένα Polo και ένα ID Polo ή ένα T-Cross και ένα ID Cross. Επομένως, η μείωση της γκάμας προκύπτει αυτομάτως».

«Εξετάσαμε ποια θα ήταν η ιδανική γκάμα για τη Volkswagen το 2035 και ποιες κατηγορίες μεγέθους αυτοκινήτων θα έπρεπε να περιλαμβάνει -μικρά, ψηλά και ούτω καθεξής- και καταλήξαμε σε ένα αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, κάναμε το ίδιο με τη Skoda και μετά με την Cupra. Έπειτα, εναρμονίσαμε όλα αυτά τα σχέδια και προέκυψε μια βέλτιστη γκάμα για το 2035, η οποία θα είναι κατά το ήμισυ μικρότερη. Δεν ήταν κάτι ανεξήγητο -επρόκειτο ουσιαστικά για μια φυσική μετάβαση και αναδιοργάνωση της γκάμας, με στόχο να επικεντρωθούμε στα πιο κερδοφόρα προϊόντα», τόνισε.

Μέρος της στρατηγικής του Ομίλου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εμπορικών σημάτων του, και ειδικότερα μεταξύ των Volkswagen, Skoda και Cupra, οι οποίες ανήκουν στον πυρήνα του Ομίλου, υπό την ηγεσία του Schäfer, σημειώνει το Autocar.

Όπως εξήγησε, στο μέλλον τα μοντέλα θα οργανώνονται σε «ομάδες συνεργειών», ώστε «να μην ψαρεύουμε όλοι στο ίδιο σημείο την ίδια στιγμή».

Αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο περισσότερες από μία μάρκες να διαθέτουν μοντέλα στις ίδιες κατηγορίες, όπως συμβαίνει σήμερα με τα μικρά ηλεκτρικά ID Polo, ID Cross, Cupra Raval και Skoda Epiq. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ωστόσο, τα σχετικά προγράμματα εξέλιξης θα ομαδοποιούνται και θα ανατίθενται σε μία συγκεκριμένη μάρκα, η οποία θα έχει τον ηγετικό ρόλο.

Ένα παράδειγμα αυτής της νέαςείναι ηη οποία θα βασίζεται σε μια απλοποιημένη εκδοχή της

Μόνο η Volkswagen θα διαθέτει αυτοκίνητο σε αυτή την κατηγορία, κάτι που, σύμφωνα με τον Schäfer, οφείλεται στο περιορισμένο μέγεθος της συγκεκριμένης αγοράς.