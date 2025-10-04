Η Volvo παρέδωσε το 1.000.000ό plug-in hybrid αυτοκίνητο

Η ισχυρή ζήτηση για τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά μοντέλα της, έχει χαρίσει στη μάρκα το υψηλότερο μερίδιο PHEV επί των συνολικών πωλήσεων μεταξύ όλων των παραδοσιακών premium κατασκευαστών αυτοκινήτων.

Σημαντικό ορόσημο για τη Volvo καθώς τον Σεπτέμβριο παρέδωσε το 1.000.000ό plug-in υβριδικό της όχημα.

Η εταιρεία προχωρά στον μετασχηματισμό της σε κατασκευαστή αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με τα plug-in υβριδικά (PHEV) να αποτελούν σημαντικό πυλώνα της ανάπτυξής της σήμερα, όπως ανακοινώνει η Volvo.

Τα PHEV κατέλαβαν μερίδιο 23% στις παγκόσμιες πωλήσεις της Volvo στο πρώτο μισό του 2025. Από 46.000 μονάδες το 2019, οι πωλήσεις επαναφορτιζόμενων υβριδικών ανήλθαν σε πάνω από 177.000 μονάδες το 2024, ωθούμενες από την ισχυρή ζήτηση που εμφάνισαν τα XC60 και XC90 PHEV.

Το XC60 ήταν το πρώτο σε πωλήσεις PHEV στην Ευρώπη το 2024 και το πρώτο σε πωλήσεις premium PHEV στον κόσμο τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ υψηλές εμπορικές πτήσεις σημειώνει και το 2025. Τόσο το XC60 όσο και το XC90 ανανεώθηκαν το περασμένο έτος, αυξάνοντας την απήχησή τους σε σημαντικές αγορές όπως η Σουηδία, οι ΗΠΑ και η Κίνα.

Χάρη στην ισχυρή ζήτηση για τα PHEV της, η Volvo έχει το υψηλότερο μερίδιο PHEV επί των συνολικών πωλήσεων μεταξύ όλων των παραδοσιακών premium κατασκευαστών αυτοκινήτων. Επιπλέον, συνεχίζει να παρουσιάζει νέα plug-in hybrid μοντέλα, όπως το SUV XC70 που λανσαρίστηκε πρόσφατα, αποτελώντας το πρώτο PHEV της Volvo με εκτεταμένη ηλεκτρική αυτονομία, η οποία ξεπερνά τα 200 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τον κινεζικό κύκλο δοκιμών CLTC.

Εσωτερικά στοιχεία της Volvo Cars δείχνουν ότι τα PHEV της χρησιμοποιούνται συχνά σαν να ήταν αμιγώς ηλεκτρικά, ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές. Κατά μέσον όρο, οι οδηγοί των plug-in υβριδικών Volvo χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους χωρίς να καταφεύγουν στον κινητήρα εσωτερικής καύσης για περίπου τον μισό από τον συνολικό χρόνο οδήγησης.

Η Volvo επισημαίνει ότι διατηρεί ηγετική θέση ανάμεσα στους κατασκευαστές plug-in υβριδικών για πάνω από μία δεκαετία. Παρουσίασε το πρώτο της PHEV ήδη από το 2012, όταν ξεκίνησε να διαθέτει μία πετρελαιοκίνητη PHEV έκδοση του V60. Για αρκετά χρόνια, ήταν ο μόνος παγκόσμιος κατασκευαστής αυτοκινήτων που διέθετε μία PHEV έκδοση για κάθε μοντέλο της γκάμας της.

Σήμερα, προσφέρει εκδόσεις PHEV για 5 διαφορετικά μοντέλα, τα οποία συμπληρώνουν μία γκάμα από έξι αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.