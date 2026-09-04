Η Volvo θέλει έναν «φύλακα άγγελο» μέσα σε κάθε αυτοκίνητο

Ένα αυτοκίνητο μπορεί να προειδοποιήσει τον οδηγό ενός άλλου αυτοκινήτου για έναν κίνδυνο πριν ακόμη αυτός γίνει ορατός.

Μια νέα ενημέρωση λογισμικού δίνει στα Volvo EX60, EX90 και ES90 τη δυνατότητα να προειδοποιούν άλλα συνδεδεμένα Volvo για κινδύνους που έχουν εντοπίσει στον δρόμο.

Το σύστημα χρησιμοποιεί τις κάμερες και τους αισθητήρες του αυτοκινήτου για να εντοπίζει μεγάλα ζώα, όπως ελάφια και πρόβατα. Όταν εντοπιστεί ένας κίνδυνος, η θέση του αποστέλλεται στο cloud και στη συνέχεια μεταδίδεται σε άλλα συμβατά Volvo που πλησιάζουν την ίδια περιοχή.

Έτσι, ένα αυτοκίνητο μπορεί να προειδοποιήσει τον οδηγό ενός άλλου αυτοκινήτου για έναν κίνδυνο πριν ακόμη αυτός γίνει ορατός.

Η ίδια τεχνολογία μπορεί να ενημερώνει τους οδηγούς για πεζούς, ποδηλάτες και έργα στον δρόμο.

Μάλιστα, οι προειδοποιήσεις δεν θα περιορίζονται μόνο στα Volvo. Αυτοκίνητα που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα European Data for Road Safety θα μπορούν επίσης να λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες, σημειώνει το autocar.

Η Åsa Haglund, επικεφαλής του τμήματος ασφάλειας της Volvo, εξήγησε ότι η συγκεκριμένη λειτουργία έγινε εφικτή χάρη στη μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ των νέων μοντέλων.

Υπάρχει όμως και μια σημαντική πρόκληση: να μην κατακλύζεται ο οδηγός από προειδοποιήσεις.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κάθε φορά που σας προειδοποιούμε, αυτό έχει νόημα για εσάς. Αν η προειδοποίηση δεν έχει νόημα, τότε θα σταματήσετε να εμπιστεύεστε το σύστημα», δήλωσε η Haglund.

Με απλά λόγια: το αυτοκίνητο αρχίζει να λειτουργεί σαν ένας «αισθητήρας» για τα υπόλοιπα αυτοκίνητα. Ένα Volvo που βλέπει ένα ελάφι, έναν ποδηλάτη ή έργα στον δρόμο μπορεί να ενημερώσει τα Volvo που έρχονται από πίσω, δημιουργώντας ένα δίκτυο προειδοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο.

Η Haglund ανέφερε ότι οι νέες τεχνολογικές πλατφόρμες των αυτοκινήτων είναι καθοριστικές για να εξασφαλιστεί αυτή η αξιοπιστία.

«Τώρα που έχουμε αυτά τα δεδομένα, η νέα τεχνολογική πλατφόρμα έχει τη δυνατότητα να συλλέγει τόσο μεγάλο όγκο πληροφοριών, αλλά και να τις αναλύει και να εκπαιδεύει πάνω σε αυτές τα μοντέλα λογισμικού. Σε αυτό το στάδιο είμαστε πλέον αρκετά ώριμοι ώστε να εκπαιδεύσουμε το σύστημα να είναι πολύ ακριβές: να προειδοποιεί τους ανθρώπους όταν υπάρχει πραγματικός λόγος και να μην τους ενοχλεί όταν δεν υπάρχει».

Πρόσθεσε ότι η Volvo λανσάρει τώρα αυτές τις λειτουργίες επειδή «γνωρίζουμε ότι η ποιότητα και η ακρίβειά τους έχουν νόημα για τους ανθρώπους». Όπως εξήγησε, μόνο όταν οι οδηγοί εμπιστεύονται ένα σύστημα μπορεί αυτό να έχει πραγματικό αντίκτυπο στην ασφάλεια.

Για τον ίδιο λόγο, η Haglund τόνισε ότι η Volvo δεν σκοπεύει να είναι απαραίτητα η πρώτη εταιρεία που θα λανσάρει κάθε νέα λειτουργία. Προτιμά να την κυκλοφορεί μόνο όταν είναι αρκετά βέβαιη για την αξιοπιστία της.

«Αν αντιδρούσαμε σε κάθε ιδέα και απλώς την κυκλοφορούσαμε στην αγορά, θα μπορούσαμε να είμαστε πιο γρήγοροι; Σίγουρα. Θα έκανε όμως τον κόσμο ασφαλέστερο; Αμφιβάλλω», είπε.

Οι λανθασμένες προειδοποιήσεις είναι ιδιαίτερα προβληματικές, καθώς μειώνουν την εμπιστοσύνη των οδηγών στα συστήματα υποβοήθησης.

Volvo EX90

Ο στόχος δεν είναι να πάρει το αυτοκίνητο τον έλεγχο

Σε ευρύτερο επίπεδο, η Haglund εξήγησε ότι η φιλοσοφία της Volvo δεν είναι να αφαιρέσει τον έλεγχο από τον οδηγό. Αντίθετα, θέλει το αυτοκίνητο να παρεμβαίνει υποστηρικτικά όταν η ανθρώπινη οδήγηση δεν είναι πλέον στο καλύτερο επίπεδο.

«Είμαστε άνθρωποι και είμαστε επιρρεπείς στα λάθη. Μια μηχανή μπορεί να παραμένει σε εγρήγορση συνεχώς. Δεν αποσπάται, δεν κουράζεται και μπορεί να έχει ταυτόχρονα «μάτια» γύρω από ολόκληρο το αυτοκίνητο. Αυτή είναι η αλλαγή που πρέπει να κάνουμε».

Σύμφωνα με την ίδια, αυτό που πρέπει να εκπαιδευτούν να κάνουν τα συστήματα είναι να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν στον δρόμο, χωρίς όμως να δημιουργούν σύγχυση στον οδηγό.

Το σημαντικότερο, όπως υπογραμμίζει, είναι ότι ο οδηγός παραμένει μέσα στη διαδικασία και πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαρο τι πρέπει να κάνει και τι αναμένεται από αυτόν.

Ουσιαστικά, η Volvo περιγράφει ένα διαφορετικό μοντέλο υποβοήθησης: όχι ένα αυτοκίνητο που προσπαθεί να αντικαταστήσει τον οδηγό, αλλά ένα αυτοκίνητο που παραμένει συνεχώς σε εγρήγορση και «διορθώνει» τα ανθρώπινα λάθη τη στιγμή που αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα.