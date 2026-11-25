H ιρλανδική πρόταση προβλέπει ότι, όσον αφορά τη συναρμολόγηση αυτοκινήτων, ο όρος «Made in Europe» θα καλύπτει ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται να προσανατολίζονται προς την ένταξη των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που κατασκευάζονται στη Βρετανία στο σχέδιο «Made in Europe», το οποίο έχει ως στόχο να προστατεύσει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές από τις φθηνές εισαγωγές κινεζικών οχημάτων, σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες.

Το σχέδιο θα προβλέπει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο ποσοστό ευρωπαϊκού περιεχομένου στα προϊόντα τους, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκές επιδοτήσεις ή να μπορούν να πωλούν σε κυβερνήσεις και δημόσιους οργανισμούς της ΕΕ. Η κυβέρνηση του Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ επιδιώκει να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο και τα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στη Βρετανία, σημειώνει το Reuters.

Η Ιρλανδία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, παρουσίασε τη Δευτέρα τη νεότερη πρότασή της προς τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, επιχειρώντας να ενσωματώσει τις απόψεις τους.

Σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες, η ιρλανδική πρόταση προβλέπει ότι, όσον αφορά τη συναρμολόγηση αυτοκινήτων, ο όρος «Made in Europe» θα καλύπτει ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Αυτό σημαίνει ότι στο πλαίσιο θα περιλαμβάνονται όχι μόνο τα κράτη-μέλη της ΕΕ, αλλά και οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου –Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία– καθώς και η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Για τα εξαρτήματα, θα μπορούσε να εξεταστεί η ένταξη και άλλων χωρών, όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.

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Ωστόσο, οι παραχωρήσεις προς τις χώρες εκτός ΕΕ θα δίνονται στη βάση της αμοιβαιότητας. Το τι ακριβώς θα σημαίνει αυτό στην πράξη δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με τους διπλωμάτες.

Τον περασμένο μήνα, η Γαλλία και η Γερμανία είχαν προτείνει ότι οι χώρες που θα επωφεληθούν από το καθεστώς θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τα μέτρα εμπορικής προστασίας της ΕΕ. Σε αυτά περιλαμβάνονται και οι δασμοί που έχει επιβάλει η Ένωση στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ένα μέτρο στο οποίο η Βρετανία έχει μέχρι στιγμής εμφανιστεί απρόθυμη να συναινέσει.

Τα επόμενα βήματα

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ επιδιώκουν να καταλήξουν σε κοινή θέση λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση των υπουργών Βιομηχανίας στις Βρυξέλλες, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 3 Δεκεμβρίου.

Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών-μελών θα πρέπει να διαπραγματευτούν ένα κοινό κείμενο με τους ευρωβουλευτές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχεδιάζει να διαμορφώσει τη δική του θέση στα μέσα Δεκεμβρίου, ενώ οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών δεν αναμένεται να ξεκινήσουν πριν από τον Ιανουάριο.