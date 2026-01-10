Η Xiaomi ανανεώνει το SU7 και «στριμώχνει» ακόμα περισσότερο την Tesla

Η Xiaomi εισέρχεται δυναμικά στη νέα χρονιά με την ανανεωμένη εκδοχή του ηλεκτρικού SU7.

Δύο μόλις χρόνια μετά την πρώτη παρουσίαση του SU7, η Xiaomi προχωρά σήμερα στην ανανέωση του ηλεκτρικού της σεντάν σε μια προφανή προσπάθεια να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της στην ολοένα και πιο απαιτητική αρένα των ηλεκτρικών οχημάτων.

Το SU7, που αποτέλεσε την πρώτη ηλεκτρική πρόταση της εταιρείας, είχε ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών χάρη στις επιδόσεις, την αυτονομία και την προσιτή τιμή του, καταγράφοντας πωλήσεις που ξεπέρασαν τις 360.000 μονάδες.

Οι αλλαγές στο νέο Xiaomi SU7

Το ανανεωμένο SU7 εστιάζει κυρίως σε τεχνολογικές αναβαθμίσεις που στοχεύουν, πρώτα και κύρια, στη βελτίωση της αποδοτικότητας. Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση είναι η υιοθέτηση της πλατφόρμας των 800V της εταιρείας σε όλες τις εκδόσεις, που αυξάνει την αποδοτικότητα και επιταχύνει τη φόρτιση. Στις κορυφαίες μάλιστα εκδόσεις, η τάση του ηλεκτρικού κυκλώματος φτάνει σχεδόν τα 900V. Παράλληλα, οι ηλεκτρικοί κινητήρες των βασικών εκδόσεων φτάνουν πλέον σε απόδοση έως και τους 320 ίππους, με την κορυφαία παραλλαγή να αγγίζει τους 690 ίππους, προσφέροντας ακόμα πιο δυναμικές επιδόσεις.

Σύμφωνα με την Xiaomi, η νέα αρχιτεκτονική των μπαταριών που τροφοδοτούν το ανανεωμένο SU7 εξασφαλίζει αυτονομία που φτάνει έως και τα 902 χλμ. σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις στον αισιόδοξο κινεζικό κύκλο μέτρησης CLTC,

Η Xiaomi αναφέρει επίσης ότι όλες οι εκδόσεις διαθέτουν LiDAR στο βασικό τους εξοπλισμό, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης. Ο αριθμός των αερόσακων είναι επίσης… ενισχυμένος, όπως και η δομή του αμαξώματος, με στόχο την βέλτιστη προστασία των επιβατών. Παράλληλα, η άνεση αναβαθμίστηκε με καθίσματα που διαθέτουν θέρμανση, ψύξη και μασάζ, ενώ βελτιωμένη είναι και η ηχομόνωση. Ταυτόχρονα, το infotainment του οχήματος διαθέτει νέο, ακόμα πιο ισχυρό επεξεργαστή.

Από την άλλη, οι αισθητικές αλλαγές στο ανανεωμένο SU7 είναι πιο διακριτικές αλλά ουσιαστικές. Πιο συγκεκριμένα, διατίθενται νέες επιλογές χρωμάτων, όπως το Capri Blue, ενώ επεμβάσεις όσον αφορά την σχεδίασή τους έχουν δεχθεί η εμπρόσθια μάσκα και οι ζάντες των 20 ιντσών.

Το ανανεωμένο SU7 αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα τον Απρίλιο του 2026, με ελαφρώς αυξημένες τιμές σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, αλλά παραμένοντας ανταγωνιστικό απέναντι σε εμβληματικά EV της παγκόσμιας αγοράς – όπως το Tesla Model 3.