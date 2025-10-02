Η XO Boats παρουσιάζει το νέο μοντέλο XO EXPLR 44

Το ΧΟ Boats είναι το πρώτο adventure yacht από αλουμίνιο της φινλανδικής εταιρείας.

Η φινλανδική εταιρεία XO Boats αποκαλύπτει το νέο της μοντέλο-έκπληξη: το adventure yacht XO EXPLR 44, το πρώτο σκάφος κατηγορίας adventure yacht που λανσάρει η XO.

Κατασκευασμένο από αλουμίνιο πάχους 10/5 χλστ., μπορεί να εξοπλιστεί με 3×450 hp ή 2×600 hp κινητήρες, φτάνοντας ταχύτητες άνω των 50 κόμβων. Όπως τα πολυτελή superyachts, το νέο μοντέλο προσφέρει κορυφαία απόδοση, ανθεκτικότητα και ασφάλεια-ιδανικά χαρακτηριστικά για πραγματικούς θαλάσσιους εξερευνητές.

Με αυτήν την αλουμινένια δημιουργία, εμπνευσμένη από τον κόσμο των superyachts, η XO εισάγει το κορυφαίο υλικό και τη ναυπηγική αρχιτεκτονική στον χώρο του adventure yachting.

Ο CEO της XO Boats, Erkki Talvela, δηλώνει: «Η XO Boats έχει εδώ και χρόνια ένθερμους υποστηρικτές που εκτιμούν την οδηγική εμπειρία, την ασφάλεια και την ποιότητα των σκαφών μας. Ακούγοντας τις ανάγκες των πελατών μας, διαπιστώσαμε ότι υπήρχε ζήτηση για ένα yacht μεγαλύτερου μεγέθους από τα υπάρχοντα μοντέλα της XO. Με το λανσάρισμα του EXPLR 44, απευθυνόμαστε σε απαιτητικούς λάτρεις της θάλασσας που αναζητούν ποιότητα, ασφάλεια και συγχρόνως κομψότητα».

Με μήκος 44 πόδια, το XO EXPLR 44 εκμεταλλεύεται πλήρως τη στιβαρότητα του αλουμινίου. Οι κραδασμοί και τα χτυπήματα των κυμάτων απορροφώνται αποτελεσματικά, ενώ η υψηλή ναυπηγική ποιότητα γίνεται άμεσα αισθητή. Στην πράξη, ο ιδιοκτήτης απολαμβάνει μακροχρόνια αντοχή, ανθεκτικότητα στη διάβρωση και εύκολη συντήρηση.

Ο επικεφαλής σχεδιασμού της XO Boats, Jaakko Kantola, αναφέρει: «Στόχος μας ήταν να μεγιστοποιήσουμε τον εσωτερικό χώρο. Δημιουργήσαμε δύο καμπίνες ίδιου μεγέθους – όχι απλώς μια owner’s cabin, αλλά δύο πολυτελείς σουίτες. Επιπλέον, δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στη σταθερότητα του σκάφους, χωρίς να θυσιάσουμε τον σπορ χαρακτήρα της XO. Έτσι χαμηλώσαμε την κεντρική καμπίνα, προσφέροντας ένα μοναδικό αποτέλεσμα».

Η εσωτερική διακόσμηση είναι εμπνευσμένη από τη σκανδιναβική αισθητική, με έμφαση στη λιτότητα και τη λειτουργικότητα, χωρίς να λείπουν οι πολυτελείς πινελιές. Στην πλώρη υπάρχει ευρύχωρη καμπίνα με διπλό κρεβάτι, ξεχωριστό ντους και άπλετο φως, ενώ στην πρύμνη υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης με άνετο αίθριο, δύο μονά κρεβάτια ή ένα μεγάλο διπλό με δικό του WC. Μαζί με την επιπλέον κουκέτα στο pilothouse, το EXPLR 44 φιλοξενεί άνετα έως 6 άτομα για διανυκτέρευση.

Η XO Boats καινοτομεί με τη δεύτερη σουίτα κάτω από το κατάστρωμα πρύμνης — μια λύση που δεν συναντάται σε κανένα άλλο σκάφος αυτής της κατηγορίας.

Για τη μέγιστη άνεση, το EXPLR 44 διαθέτει κλιματισμό και θέρμανση, καθώς και δυνατότητα τοποθέτησης βάσεων για ποδήλατα ή αθλητικό εξοπλισμό. Οι ξαπλώστρες στην πλώρη και την πρύμνη μετατρέπονται σε άνετους χώρους χαλάρωσης, ιδανικούς για στιγμές απόλαυσης μετά από μια ημέρα εξερεύνησης.

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθιστούν το νέο μοντέλο XO EXPLR 44 μοναδικό στην κατηγορία του.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό μήκος (χωρίς κινητήρες): 13,4 m (43,65 ft)

Μήκος: 3,7 m (12,1 ft)

Κατασκευή: Αλουμίνιο / GRP

Εκτόπισμα (χωρίς κινητήρες): 8.268 kg

Βύθισμα (έως τις προπέλες): 1,05 m (3,5 ft)

Κινητήρες εξωλέμβιοι: 3×450 hp / 2×600 hp (έως 1350 hp)

Χωρητικότητα καυσίμου: 1.800 l (430 gal)

Μέγιστη ταχύτητα: έως 50 κόμβοι

Χωρητικότητα επιβατών: 12–14 άτομα

Κλίνες: 4 + 2

