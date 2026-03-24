Η ZC Rubber επεκτείνει τη συνεργασία της με την Red Bull Driftbrothers

Η κινεζική εταιρεία κατασκευής ελαστικών ZC Rubber, επίσημος συνεργάτης ελαστικών της Red Bull Driftbrothers, επεκτείνει τη συνεργασία μαζί της.

Η συνεργασία επικεντρώνεται στον εξοπλισμό των οχημάτων BMW που χρησιμοποιούνται σε αγώνες, εκθέσεις και drift. Ο στόλος της ομάδας περιλαμβάνει μια BMW M2 που κατασκευάστηκε για τη σεζόν του 2026, δύο μοντέλα BMW M4 με 1.000 ίππους το καθένα και ένα αυτοκίνητο επίδειξης BMW E30.

Η επέκταση της συνεργασίας θα επικεντρωθεί στην τεχνολογική ανάπτυξη του ελαστικού Westlake Sport RS2, με μηχανικούς και ομάδες από την ZC Rubber και την Red Bull Driftbrothers –με επικεφαλής τους Elias και Johannes Hountondji– να συνεργάζονται για να το δοκιμάσουν και να το αναπτύξουν περαιτέρω σε συνθήκες αγώνα.

Η τελευταία γενιά αυτού του ελαστικού αγώνων υψηλής απόδοσης παρέχει ακριβή χειρισμό, μέγιστη σταθερότητα και σταθερά ισχυρή απόδοση σε όλες τις θερμοκρασίες και σε όλο το βάθος πέλματος. Οι πελάτες που ενδιαφέρονται για αγωνιστική χρήση μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτήν την καινοτομία μέσω των συνεργατών λιανικής της ZC Rubber, καθώς το ελαστικό Westlake Sport RS2 θα είναι διαθέσιμο προς αγορά.

Ο Jeffrey Zhang, γενικός διευθυντής του διεθνούς επιχειρηματικού τμήματος του Zhongce Rubber Group, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με τους Red Bull Driftbrothers. Η εμπειρία του Elias Houndondji και η εποικοδομητική ανταλλαγή με την ομάδα του είναι εξαιρετικά πολύτιμες για την τεχνολογία και την απόδοση των προϊόντων μας. Αυτό αποδεικνύεται πολύ καθαρά στην ανάπτυξη του Westlake Sport RS2. Το απαιτητικό drift sport είναι επίσης μια εξαιρετική πλατφόρμα για την απεικόνιση της απόδοσης των ελαστικών μας. Ανυπομονούμε για τις κοινές εκδηλώσεις, όπου σκοπεύουμε να ενεργοποιήσουμε τη συνεργασία μας για την ευρωπαϊκή αγορά».

Ο Hountondji της Red Bull Driftbrothers πρόσθεσε: «Το να έχουμε έναν αξιόπιστο και υψηλής απόδοσης συνεργάτη ελαστικών είναι εξαιρετικά σημαντικό στο άθλημά μας. Με την ZC Rubber, έχουμε έναν τέτοιο συνεργάτη στο πλευρό μας από πέρυσι και είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεχίζουμε τη συνεργασία. Μαζί, έχουμε βελτιστοποιήσει περαιτέρω τη σύνθεση του καουτσούκ του Westlake Sport RS2. Το αποτέλεσμα είναι ένα ελαστικό υψηλής απόδοσης στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε 100%, ακόμη και υπό ακραία φορτία, για να διασφαλίσουμε ότι το επίπεδο πρόσφυσης δεν θα μειωθεί. Το γεγονός ότι το ελαστικό σύντομα θα είναι διαθέσιμο και στους πελάτες μας κάνει ακόμα πιο χαρούμενους».