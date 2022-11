Η ζωή του Ferruccio Lamborghini έγινε ταινία – Δείτε το trailer

Η ταινία με τίτλο «Lamborghini: The Man Behind the Legend» θα κάνει επίσημη πρεμιέρα στις 18 Νοεμβρίου και φυσικά είναι αφιερωμένη στη ζωή του ιδρυτή της εταιρείας κατασκευής σπορ αυτοκινήτων από την Sant’Agata της Ιταλίας.

Στις 18 Νοεμβρίου θα γίνει η πρεμιέρα της νέας ταινίας με τίτλο Lamborghini: The Man Behind the Legend, η οποία είναι αφιερωμένη στη ζωή του Ferruccio Lamborghini, ιδρυτή της διάσημης εταιρείας κατασκευής σπορ αυτοκινήτων από την Sant’Agata της Ιταλίας.

Με κεντρική ιστορία την ανταγωνιστική του σχέση με τον Enzo Ferrari και την προσπάθεια του Ferrucio Lamborghini να ετοιμάσει το πρώτο αυτοκίνητο με σήμα τον ταύρο εγκαίρως για την Έκθεση Αυτοκινήτου της Γενεύης, η ταινία είναι βασισμένη στη βιογραφία του ιδρυτή της Lamborghini, για την οποία σημαντική ήταν η συμβολή του γιού του, Tonino Lamborhini (διαβάστε περισσότερα εδώ).

Tα γυρίσματα της ταινίας πέρασαν από πολλές… τρικυμίες μέχρι να οριστικοποιηθεί ο σκηνοθέτης αλλά και το cast των ηθοποιών, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους προέκυψαν και εξαιτίας της πανδημίας. Εν τέλει, το… νερό μπήκε στο αυλάκι, με τα γυρίσματα να λαμβάνουν χώρα στη Ρώμη και φυσικά στην Emilia-Romagna μετά από συνεχείς αναβολές σχεδόν τριών ετών.

Στους κεντρικούς ρόλους της ταινιάς βρίσκουμε τους Frank Grillo, ως Ferruccio Lamborghini και τον Gabriel Byrne, ως Enzo Ferrari, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Φινλαδός, Tuomas Kantelinen

Αρχικά, η προβολή της ταινιάς θα πραγματοποιηθεί από την Lionsgate σε επιλεγμένες αίθουσες στις HΠΑ, ενώ στη συνέχεια θα διατίθεται σε video-on-demand από την Apple TV και την ίδια την εταιρεία.

Δείτε το trailer της ταινιάς: