Έκθεση του Μονάχου: Πρώτη γεύση από το concept car της Hyundai

Η νοτιοκορεατική μάρκα προετοιμάζει τους φίλους της για την αποκάλυψη ενός πρωτότυπου μοντέλου.

Συνεχίζονται οι ετοιμασίες της Hyundai για την IAA Mobility 2025, που θα διεξαχθεί στο Μόναχο από τις 9 έως τις 14 Σεπτεμβρίου.

Όπως ανακοίνωσε η νοτιοκορεατική μάρκα, στο Μόναχο θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του ένα πρωτότυπο μοντέλο, χωρίς να γνωστοποιούνται περαιτέρω πληροφορίες.

Οι φωτογραφίες, ωστόσο, υποδεικνύουν ότι το concept car θα έχει σιλουέτα τύπου fastback και 100% ηλεκτρικό χαρακτήρα. Παράλληλα, διακρίνονται σπορ εισαγωγές αέρα στον προφυλακτήρα, όπως και μια αεροτομή τύπου ducktail – στοιχεία που υποδηλώνουν ότι το μοντέλο θα εστιάζει σε μεγάλο βαθμό στις επιδόσεις.

Προτού γίνει η επίσημη αποκάλυψη του μοντέλου, θα δοθούν στη δημοσιότητα δύο ακόμα «σετ» φωτογραφιών, χαρίζοντας στους φίλους της μάρκας μια ακόμα καλύτερη εικόνα για το τι πρέπει να περιμένουν.

Τέλος η μάρκα επισημαίνει ότι οι επισκέπτες της IAA Mobility 2025 θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το προοδευτικό όραμα της Hyundai Motor στο υπαίθριο περίπτερο της μάρκας, στη Ludwigstraße 14, στο Μόναχο.