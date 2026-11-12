Ιαπωνικές ή ευρωπαϊκές; Ποιες είναι οι δημοφιλέστερες μάρκες

Η προέλευση της μάρκας εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο στις αγοραστικές προτιμήσεις.

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι ιαπωνικές και ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον του αγοραστικού κοινού.

Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι ικανοποιημένοι με την επιλογή τους, αλλά παράλληλα αυξάνεται το ποσοστό εκείνων που εξετάζουν την αγορά υβριδικού ή plug-in υβριδικού μοντέλου ως το επόμενο όχημά τους.

Το ποσοστό αυτό έφτασε το 28% το 2026, από 23% το 2025. Βασικός λόγος είναι η μεγαλύτερη ευελιξία που προσφέρουν τα υβριδικά ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, αλλά και η δυνατότητα μετακίνησης σε περιοχές όπου οι υποδομές φόρτισης δεν είναι επαρκείς ή αξιόπιστες.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις εταιρείες Here Technologies και SBD Automotive, σε δείγμα περισσότερων από 4.000 οδηγών από οκτώ χώρες.

Οι περισσότεροι παραμένουν πιστοί στα ηλεκτρικά

Παρά την αυξανόμενη προτίμηση προς τα υβριδικά, το 64% των ιδιοκτητών ηλεκτρικών αυτοκινήτων εξακολουθεί να δηλώνει ότι πιθανότατα θα αγοράσει ξανά ηλεκτρικό μοντέλο, σημειώνει το Automotive News Europe.

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στο Ηνωμένο Βασίλειο (87%) και στη Γερμανία (78%), ενώ στην Ιταλία το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 48%.

Η σχέση τιμής και αξίας το ισχυρότερο κίνητρο αγοράς EV

Μεταξύ των οδηγών συμβατικών αυτοκινήτων, το 17% δηλώνει ότι ένα ηλεκτρικό μοντέλο είναι η πιθανότερη επιλογή για την επόμενη αγορά ή μίσθωσή του.

Ως σημαντικότερο κίνητρο για την απόκτηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου αναδεικνύεται η καλύτερη σχέση τιμής και αξίας (36%). Ακολουθούν το χαμηλότερο κόστος χρήσης (34%) και τα περιβαλλοντικά οφέλη (33%). Μάλιστα, περίπου το 70% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι οι υψηλότερες τιμές καυσίμων έχουν ενισχύσει το ενδιαφέρον τους για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

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Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι η πραγματική εμπειρία χρήσης φαίνεται να διαψεύδει αρκετές αρχικές ανησυχίες: το 68% των ιδιοκτητών EV δήλωσε ότι η εμπειρία φόρτισης ήταν καλύτερη από ό,τι περίμενε, ενώ το 67% ανέφερε το ίδιο για την αυτονομία.

Ποιες χώρες έχουν τις πιο δημοφιλείς αυτοκινητοβιομηχανίες;

Η προέλευση της μάρκας εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο στις αγοραστικές προτιμήσεις. Οι ιαπωνικές και ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με ποσοστά 73% και 69% αντίστοιχα.

Ακολουθούν οι νοτιοκορεατικές και αμερικανικές μάρκες με 63%, ενώ οι κινεζικές συγκεντρώνουν 45% και οι ινδικές 42%.