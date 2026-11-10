Ιαπωνική εταιρεία ετοιμάζει εργοστάσιο στις ΗΠΑ – Ρίχνει 3 δισ δολάρια και δημιουργεί 2.000 θέσεις εργασίας

Σύμφωνα με την εταιρεία, το εργοστάσιο θα έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 240.000 οχημάτων και αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το 2029.

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Honda Motor ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα κατασκευάσει ένα νέο εργοστάσιο αυτοκινήτων, ύψους 3 δισ. δολαρίων, στο Οχάιο των ΗΠΑ, για την παραγωγή υβριδικών οχημάτων, δημιουργώντας 2.000 θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το εργοστάσιο θα έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 240.000 οχημάτων και αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το 2029.

Η νέα μονάδα θα αυξήσει την παραγωγική δυναμικότητα της Honda στις ΗΠΑ σε 1,3 εκατομμύρια οχήματα ετησίως και τη συνολική παραγωγική της δυναμικότητα στη Βόρεια Αμερική σε 1,9 εκατομμύρια οχήματα, σημειώνει το Reuters.

Επενδύσεις και στον Καναδά

Η Honda δεσμεύεται επίσης να επενδύσει 867 εκατομμύρια καναδικά δολάρια (613,6 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) στις δραστηριότητές της στον Καναδά. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται επένδυση 166 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων στις εγκαταστάσεις της στο Άλιστον του Οντάριο, με στόχο τη διατήρηση του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού των 4.000 εργαζομένων στον Καναδά.

Η καναδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα συνεισφέρει 313 εκατομμύρια καναδικά δολάρια στο συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο στο Άλιστον.

Η Honda σχεδιάζει επίσης μια επιπλέον επένδυση ύψους 338 εκατομμυρίων δολαρίων στο Οχάιο, καθώς και νέες επενδύσεις, το ύψος των οποίων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, στις πολιτείες Τζόρτζια και Αλαμπάμα.παραγωγή ενός νέου υβριδικού κινητήρα V6

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει τους στόχους της για τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων και ότι αναστέλλει επ’ αόριστον ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους 11 δισ. δολαρίων στον Καναδά, το οποίο αφορούσε την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης απομείωσης επενδύσεων στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων, ύψους 9 δισ. δολαρίων.

Παραγωγή ενός νέου υβριδικού κινητήρα V6

Η Honda ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει στην Αλαμπάμα για την παραγωγή ενός νέου υβριδικού κινητήρα V6, ενώ θα προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό και την αναδιαμόρφωση του εργοστασίου κινητήρων της στο Οχάιο, προκειμένου να κατασκευάζει έναν νέο τετρακύλινδρο κινητήρα.

Επιπλέον, θα εκσυγχρονίσει τις μονάδες παραγωγής κιβωτίων ταχυτήτων στο Οχάιο και στην Τζόρτζια, ενώ σχεδιάζει να επαναφέρει την παραγωγή κινητήρων στο Οντάριο του Καναδά.

Αντιμέτωπες με τους δασμούς Τραμπ οι αυτοκινητοβιομηχανίες

Αρκετές ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ανακοινώσει σημαντικές νέες επενδύσεις, καθώς βρίσκονται αντιμέτωπες με τους δασμούς που έχει επιβάλει η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Τον περασμένο μήνα, η Audi, η πολυτελής μάρκα του ομίλου Volkswagen, ανακοίνωσε ότι θα κατασκευάσει ένα εργοστάσιο συναρμολόγησης αξίας 4 δισ. δολαρίων κοντά στο Μέικον της Τζόρτζια, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Το εργοστάσιο θα έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 200.000 SUV και θα απασχολεί 4.500 εργαζομένους.