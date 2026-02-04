iCaur V27: Το Defender από την Κίνα

Μέσα στο 2026 το νέο εντυπωσιακό σε όψη, μεγάλο SUV, iCaur V27 θα κάνει πρεμιέρα στους ευρωπαϊκούς δρόμους και όχι μόνο.

Η iCaur είναι ένα παρακλάδι του κολοσσού Chery, που εστιάζει αποκλειστικά στα οχήματα ελευθέρου χρόνου. Αυτό μάλιστα το κάνει με ιδιαίτερο στιλ, αντλώντας έμπνευση από καταξιωμένα μοντέλα του είδους με καταγωγή από την Ευρώπη.

Οι ομοιότητες του iCaur V27, -όπως θα είναι η ονομασία αυτού του μοντέλου-, με το Land Rover Defender ή όπως αρκετοί υποστηρίζουν, με το εμβληματικό Toyota Land Cruiser, είναι εμφανείς και προφανώς κολακευτικές και υπογραμμίζονται από την τετραγωνισμένη σχεδίαση του μοντέλου. Το μήκος του iCaur V27 είναι 4.909 χλστ., ενώ το ύψος του είναι 1.855 χλστ. και το πλάτος του 1.976 χλστ.

Παράλληλα διαθέτει μεταξόνιο 2.910 χλστ. που προϊδεάζει για τους μεγάλους χώρους για πέντε άτομα που θα προσφέρει στο εσωτερικό του. Αυτό θα είναι ποιοτικό αλλά παράλληλα και λιτό σε σχεδίαση, με μεγάλη οθόνη στο κέντρο του ταμπλό 15,4 ιντσών και ένα ψηφιακό πίνακα οργάνων με μακρόστενη οθόνη. Επίσης, προσφέρει όλες τις ευκολίες, με επαγωγική φόρτιση για smartphone και μεγάλη πανοραμική οροφή, διαιρεμένη σε δύο τμήματα.

Το V27 θα είναι διαθέσιμο σε εκδόσεις με κίνηση στους πίσω τροχούς ή και στους τέσσερις. Θα εφοδιάζεται με ένα σύστημα EREV (Extended Range Electric Vehicle), που συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων, 143 ίππων, που λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας, που έχει χωρητικότητα 20,6 kWh ή 34,3 kWh και έναν ή δύο ηλεκτροκινητήρες, ανάλογα με την έκδοση.

Η έκδοση με την κίνηση μόνο στους πίσω τροχούς αποδίδει 185 kW (252 ίπποι), ενώ η τετρακίνητη έκδοση έχει απόδοση 335 kW (455 ίπποι), με επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 5,5 δλ. και ηλεκτρική αυτονομία 210 χλμ. και συνολική που αγγίζει τα 1.200 χλμ. σύμφωνα με το κινεζικό και πιο αισιόδοξο πρωτόκολλο CTLC. Για την πισωκίνητη έκδοση δεν υπάρχουν ακόμα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην ασφάλεια, με πολλά συστήματα υποστήριξης του οδηγού, ενώ εξοπλίζεται και με 27 αισθητήρες περιμετρικά του αμαξώματος.

Το iCaur V27 θα δώσει το «παρών» στην έκθεση του Dubai στις 8 Φεβρουαρίου, με την επιλογή του μέρους να μην είναι διόλου τυχαία, αφού εστιάζει σε χώρες που αναζητούν ένα μεγάλο SUV που θα εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες, με αξιόλογες δυνατότητες κίνησης εκτός δρόμου, αλλά και άνεση στην άσφαλτο. Στην Ευρώπη αναμένεται να κάνει ντεμπούτο μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2026.