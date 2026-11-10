Η BYD παρουσίασε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ένα νέο σύστημα ταχυφόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, το οποίο αναλαμβάνει ακόμη και τη σύνδεση του καλωδίου μέσω ρομποτικού βραχίονα, με την όλη διαδικασία να μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς καμία παρέμβαση από τον οδηγό.

Η φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται καν να αγγίξει το καλώδιο είναι το επόμενο βήμα στη διαδικασία αναζωογόνησης της μπαταρίας με ηλεκτρική ενέργεια που πολύ σύντομα θα κάνει πράξη η BYD. Η κινεζική εταιρεία με το σημαντικό αποτύπωμα στον κόσμο της ηλεκτρικής κινητικότητας παρουσίασε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο περιθώριο της παρουσίασης του νέου Yangwang Altior και του εορτασμού του ρεκόρ τελικής ταχύτητας των 503,17 χλμ./ώρα από το Yangwang U9X, ένα νέο σύστημα υπερταχείας φόρτισης Flash Charging, εξοπλισμένο με ρομποτικό βραχίονα, ο οποίος αναλαμβάνει αυτόματα τη σύνδεση και την αποσύνδεση του φορτιστή.

Ρομποτικός βραχίονας με αυτόνομη λειτουργία

Το σύστημα χρησιμοποιεί τεχνολογία οπτικής αναγνώρισης και ελέγχου μέσω ανάδρασης δύναμης (force feedback), ώστε να εντοπίζει με ακρίβεια τη θέση της θύρας φόρτισης και να προσαρμόζει ανάλογα τις κινήσεις του. Ο ρομποτικός βραχίονας ανοίγει το κάλυμμα της υποδοχής, τοποθετεί τον σύνδεσμο και τον αποσυνδέει και τον επαναφέρει στη θέση του αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μάλιστα, η BYD αναφέρει ότι το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικά πρότυπα συνδέσμων φόρτισης που χρησιμοποιούνται σε διάφορες αγορές, στοιχείο που διευρύνει τις δυνατότητες αξιοποίησής του πέρα από την Κίνα.

Η αυτοματοποίηση μπορεί να επεκταθεί ακόμα και πριν την φόρτιση. Μέσω λειτουργίας που ενεργοποιείται με το πάτημα ενός κουμπιού, ένα συμβατό αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί αυτόνομα προς τη θέση φόρτισης και να σταθμεύσει στο κατάλληλο σημείο. Στη συνέχεια, ο ρομποτικός βραχίονας αναλαμβάνει τη σύνδεση, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από τον οδηγό.

Ισχύς φόρτισης έως 1.000 kW

Κατά την επίδειξη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το σύστημα έφτασε σε ισχύ φόρτισης 1.000 kW. Η όλη εγκατάσταση συνδυάζει φωτοβολταϊκά πάνελ, σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες και εξοπλισμό υψηλής ισχύος. Τα φωτοβολταϊκά παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, ενώ οι μπαταρίες αποθήκευσης συμβάλλουν στη διαχείριση και την παροχή της απαιτούμενης ισχύος κατά τη φόρτιση.

Η συγκεκριμένη παρουσίαση έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης της BYD, τον Μάρτιο του 2026, για τη δεύτερη γενιά της μπαταρίας Blade Battery και τη νέα τεχνολογία Flash Charging. Το αντίστοιχο σύστημα φόρτισης υποστηρίζει ισχύ έως 1.500 kW, με την εταιρεία να ανακοινώνει ότι, υπό κατάλληλες συνθήκες, μια συμβατή μπαταρία μπορεί να φορτιστεί από το 10% στο 70% σε 5 λεπτά και από το 10% στο 97% σε 9 λεπτά.

Η ρομποτική φόρτιση εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της BYD να επεκτείνει το δίκτυο Flash Charging και εκτός της κινεζικής αγοράς. Η εταιρεία έχει θέσει ως στόχο τη δημιουργία 20.000 σταθμών ταχυφόρτισης στην Κίνα έως το τέλος του 2026, ενώ σχεδιάζει την ανάπτυξη 100 σταθμών στην Ευρώπη μέχρι το τέλος της ίδιας χρονιάς. Για το τέλος του 2027, ο στόχος στην ευρωπαϊκή αγορά ανεβαίνει στους 3.000 σταθμούς.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα είναι εμπορικά διαθέσιμος ο ρομποτικός μηχανισμός που παρουσιάστηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ούτε το κόστος του.