Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Η ΕΕ κάνει πίσω στους δασμούς 10% – Τι αλλάζει από το 2027

Τα δεδομένα όσον αφορά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αλλάζουν, με την ΕΕ να οδεύει προς το «πάγωμα» των δασμών, κυρίως, λόγω της Κίνας.

Την αναβολή της εφαρμογής του δασμού 10% στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που διακινούνται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, φαίνεται πως εξετάζουν οι Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο αναπαράγει και το Reuters, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την αυτοκινητοβιομηχανία για την καθυστέρηση του συγκεκριμένου μέτρου, το οποίο κανονικά πρόκειται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027. Η βρετανική πλευρά εμφανίζεται επίσης θετική σε μια τέτοια εξέλιξη, καθώς οι νέοι κανόνες ενδέχεται να επιβαρύνουν σημαντικά τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο πλευρών.

Γιατί θέλησαν να βάλουν δασμό 10% στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει τις ρίζες της στο Brexit και στη συμφωνία εμπορικής συνεργασίας που υπέγραψαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Με βάση τη συμφωνία, τα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στη μία πλευρά και εξάγονται στην άλλη μπορούν να διακινούνται χωρίς τελωνειακούς δασμούς, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις σχετικά με την προέλευση των εξαρτημάτων τους.

Ειδικότερα, το 55% της αξίας του αυτοκινήτου θα πρέπει να προέρχεται από την ΕΕ ή το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ για τις μπαταρίες προβλέπονται ακόμη αυστηρότερες απαιτήσεις. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις κυψέλες μπαταριών φτάνει το 65% και για τα ολοκληρωμένα πακέτα μπαταριών το 70%.

Εάν ένα αυτοκίνητο δεν πληροί τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τότε επιβαρύνεται με δασμό 10% κατά την εισαγωγή του.

Το πρόβλημα ωστόσο, είναι ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή μπαταριών και των απαραίτητων πρώτων υλών δεν έχει αναπτυχθεί με τον ρυθμό που υπολόγιζαν οι κατασκευαστές. Ως αποτέλεσμα, πολλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Ευρώπη εξακολουθούν να χρησιμοποιούν μπαταρίες, κυψέλες και άλλα υλικά από την Ασία, και κυρίως από την Κίνα.

Ο ACEA, δηλαδή η Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων Ευρώπης, έχει προειδοποιήσει ότι οι νέοι κανόνες θα δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα στην ανταγωνιστικότητα των εταιρειών, με το κόστος μόνο για το 2027 να αγγίζει τα 1,47 δισ ευρώ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, το επόμενο έτος αναμένεται να εξαχθούν από την ΕΕ προς το Ηνωμένο Βασίλειο περίπου 520.000 ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, συνολικής αξίας 17,9 δισ. ευρώ. Περίπου το 82% αυτών όμως, δεν θα πληροί τις νέες προϋποθέσεις και επομένως θα κινδυνεύει να επιβαρυνθεί με τον δασμό 10%.

Ποιες λύσεις εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση;

Το Financial Times, υποστηρίζει πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει διαφορετικά σενάρια, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή των νέων δασμών από την αρχή του 2027.

Ένα από αυτά προβλέπει την αναβολή των αυστηρότερων κανόνων για έναν χρόνο. Μια δεύτερη πρόταση αφορά ένα μεταβατικό πλαίσιο δύο ετών, στο οποίο οι κατασκευαστές θα μπορούν να αντισταθμίζουν τις εξαγωγές αυτοκινήτων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις με μοντέλα που πωλούνται στην εγχώρια αγορά και διαθέτουν τις απαιτούμενες μπαταρίες.

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Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγορές για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες. Περίπου το 60% των εξαγωγών αυτοκινήτων της Βρετανίας κατευθύνεται προς την ΕΕ, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο απορροφά περίπου το 30% των εξαγωγών αυτοκινήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επομένως, η επιβολή πρόσθετου κόστους στις εμπορικές συναλλαγές θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο τους κατασκευαστές, αλλά και τις τελικές τιμές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, σε μια περίοδο που η Ευρώπη προσπαθεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της απέναντι στην Κίνα.