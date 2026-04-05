Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Νέο ρεκόρ από τη Νορβηγία

Τον Μάρτιο του 2026 το μερίδιο των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων έφτασε το 98,4%.

Η Νορβηγία ανακοίνωσε 17.406 ταξινομήσεις καινούργιων ηλεκτρικών αυτοκινήτων τον Μάρτιο του 2026. Τα μηδενικών ρύπων οχήματα πέτυχαν μερίδιο αγοράς 98,4%, το οποίο αποτελεί νέο μηνιαίο ρεκόρ στη χώρα που αποτελεί πρότυπο όσον αφορά στη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Σε απόλυτους αριθμούς, μόλις 279 οχήματα ταξινομήθηκαν με μη αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, εκ των οποίων 22 ήταν βενζινοκίνητα και 126 πετρελαιοκίνητα, ενώ τα υπόλοιπα ήταν υβριδικά.

Σύμφωνα με τη νορβηγική αρχή οχημάτων (OFV) το προηγούμενο μηνιαίο ρεκόρ είχε σημειωθεί τον Σεπτέμβριο του 2025 και αντιστοιχούσε σε 98,3%.

Η Νορβηγία έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους με το ποσοστό των πωλήσεων αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων να φτάνει το 97,9%. Το διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος 2026, ταξινομήθηκαν μόνο 558 μη ηλεκτρικά αυτοκίνητα, σε σύγκριση με τα 2.606 το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Η μάρκα που κυριάρχησε τον Μάρτιο ήταν η Tesla με μερίδιο 34,8%, ενώ ακολούθησαν οι Volvo και Toyota με 10,1% και 8,4% αντίστοιχα.

Σε επίπεδο τριμήνου, οι ταξινομήσεις της Tesla αντιστοιχούν σε 27,4%, με το Model Y να αποτελεί το πρώτο σε πωλήσεις αυτοκίνητο με 14.288 μονάδες, έχοντας πίσω του τα Model 3 (1.860 ταξινομήσεις) και Volvo EX40 (901 ταξινομήσεις).