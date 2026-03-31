Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Ποια στάση κρατούν απέναντί τους οι Ευρωπαίοι οδηγοί

Πολλοί οδηγοί παραμένουν αβέβαιοι για το αν τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι συμβατά με τις καθημερινές τους ανάγκες, ενώ το κόστος τους εξακολουθεί να αποτελεί το κύριο εμπόδιο για αρκετό κόσμο.

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Εναλλακτικών Καυσίμων (EAFO) δημοσίευσε την Έκθεση Παρακολούθησης Καταναλωτών 2025, η οποία προσφέρει νέες πληροφορίες σχετικά με τις στάσεις των καταναλωτών απέναντι στα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) σε ολόκληρη την ΕΕ-27. Η έρευνα, η οποία βασίζεται σε απαντήσεις από περισσότερους από 3.000 αδειοδοτημένους οδηγούς, εξετάζει τις αντιλήψεις, την προθυμία υιοθέτησης και τα εμπόδια στην υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι περίπου τέσσερις στους πέντε Ευρωπαίους καταναλωτές έχουν θετικές ή ουδέτερες απόψεις για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ωστόσο, πολλοί οδηγοί παραμένουν αβέβαιοι για το εάν τα BEV είναι συμβατά με τις καθημερινές τους ανάγκες κινητικότητας. Η εξοικείωση με τα ηλεκτρικά οχήματα είναι υψηλότερη σε χώρες με μεγαλύτερα μερίδια BEV, όπως η Δανία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Γερμανία και η Ολλανδία, όπου η προσωπική χρήση, η επιρροή από ομοτίμους και η δημόσια προβολή διαμορφώνουν τις στάσεις. Οι κοινωνικοοικονομικές και οι στεγαστικές συνθήκες παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στις αντιλήψεις των καταναλωτών για την ηλεκτροκίνηση.

Οι ανησυχίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα δημόσιων υποδομών επαναφόρτισης έχουν μειωθεί από το 2023, αντανακλώντας την ταχεία επέκταση των δικτύων σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, η πρόσβαση σε αξιόπιστη φόρτιση κοντά στο σπίτι παραμένει κρίσιμη, ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά χωρίς ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Το κόστος των ηλεκτρικών οχημάτων εξακολουθεί να αποτελεί το κύριο εμπόδιο για πολλούς καταναλωτές, ακόμη και όταν τα περιβαλλοντικά οφέλη, τα ευχάριστα χαρακτηριστικά οδήγησης και η οικονομική χρήση αναγνωρίζονται ως βασικά πλεονεκτήματα. Ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων εξετάζει το ενδεχόμενο ενός ηλεκτρικού συστήματος κίνησης για το επόμενο αυτοκίνητό του, γεγονός που υποδηλώνει μια αυξανόμενη αποδοχή των BEV ως ρεαλιστικών επιλογών.

Για να υποστηρίξει τη μετάβαση στην καθαρή κινητικότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια δέσμη μέτρων για την αυτοκινητοβιομηχανία τον Δεκέμβριο του 2025. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει επίσης τον κανονισμό για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, ο οποίος θέτει δεσμευτικούς στόχους για την ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ. Το Consumer Monitor 2025 αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Εναλλακτικών Καυσίμων να παρέχει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, στη βιομηχανία και στο κοινό τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με την υιοθέτηση οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων.