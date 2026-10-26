Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργήσει στην Ευρώπη

Τα οικονομικά οφέλη θα μπορούσαν να αυξηθούν από 28 δισ. ευρώ, σε 48 δισ. ευρώ στο ισχυρό σενάριο. Αντίστοιχα, οι επενδύσεις θα μπορούσαν να αυξηθούν από 20 δισ. ευρώ σε 38 δισ. ευρώ.

Η επιτάχυνση της μετάβασης στα ηλεκτρικά εταιρικά αυτοκίνητα θα μπορούσε να δημιουργήσει 344.000 επιπλέον θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030, σύμφωνα με την οργάνωση Transport & Environment (T&E), η οποία υποστηρίζει ότι η πολιτική για τους εταιρικούς στόλους μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση του μέλλοντος της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η περιβαλλοντική οργάνωση εκτιμά ότι ο συνδυασμός στόχων εξηλεκτρισμού για τους μεγάλους εταιρικούς στόλους και οικονομικών κινήτρων που θα αφορούν αποκλειστικά ηλεκτρικά εταιρικά αυτοκίνητα ευρωπαϊκής κατασκευής θα μπορούσε να αποφέρει επιπλέον οικονομικά οφέλη ύψους 20 δισ. ευρώ και επενδύσεις 18 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με την υφιστάμενη πορεία.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η Γερμανία και η Πολωνία συγκαταλέγονται στις χώρες που θα μπορούσαν να επωφεληθούν περισσότερο, με τα οφέλη να επεκτείνονται πέρα από τη συναρμολόγηση οχημάτων και να περιλαμβάνουν την παραγωγή μπαταριών. Ακόμη και στο σενάριο μέτριας παρέμβασης, η T&E προβλέπει 196.000 επιπλέον θέσεις εργασίας σε σχέση με την εκτίμηση για την υφιστάμενη πορεία, αναδεικνύοντας τη σημασία των αγορών εταιρικών αυτοκινήτων για την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Ωστόσο, οι αριθμοί αυτοί αποτελούν αποτελέσματα μοντέλων προβλέψεων και όχι επιβεβαιωμένες δεσμεύσεις για προσλήψεις ή επενδύσεις. Τα μεγαλύτερα οφέλη προϋποθέτουν την ταχύτερη αντικατάσταση των αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και τη διατήρηση πολιτικών που κατευθύνουν τη ζήτηση προς οχήματα κατασκευασμένα στην Ευρώπη.

Η μελέτη τοποθετεί τους εταιρικούς στόλους στο επίκεντρο της ευρύτερης συζήτησης για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Όπως υποστηρίζει η T&E, η εξασφάλιση αγοραστών για τα ηλεκτρικά οχήματα μπορεί να είναι εξίσου σημαντική για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στη μεταποίηση με την υποστήριξη των εργοστασίων που τα παράγουν.

Η Sofie Grande y Rodriguez, υπεύθυνη πολιτικής για τους καθαρούς εταιρικούς στόλους στην T&E, δήλωσε: «Τα εταιρικά αυτοκίνητα αποτελούν τον ταχύτερο τρόπο για να μετατραπεί η μετάβαση της Ευρώπης στην ηλεκτροκίνηση σε θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Οι νομοθέτες έχουν την ευκαιρία να καταστήσουν τον κανονισμό για τα εταιρικά αυτοκίνητα βασικό μοχλό ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας».

Μεγαλύτερα οφέλη με ταχύτερη μετάβαση των εταιρικών στόλων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της T&E, ο προτεινόμενος κανονισμός για τα καθαρά εταιρικά οχήματα (Clean Corporate Vehicles Regulation) προβλέπει ότι το 45% των νέων αυτοκινήτων που πωλούνται σε μεγάλους εταιρικούς στόλους θα πρέπει να είναι ηλεκτρικά έως το 2030.

Η οργάνωση χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο ποσοστό ως ελάχιστο όριο για τη μετάβαση, επισημαίνοντας ότι η διείσδυση της ηλεκτροκίνησης θα μπορούσε να είναι σημαντικά ταχύτερη.

Σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο της T&E, τα ηλεκτρικά οχήματα θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν το 69% των νέων αυτοκινήτων που εισέρχονται στους συγκεκριμένους εταιρικούς στόλους έως το τέλος της δεκαετίας. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο κατά 24 ποσοστιαίες μονάδες από τον στόχο του 45%, δημιουργώντας μια σημαντικά μεγαλύτερη αγορά για τους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων και τους προμηθευτές τους.

Τα ποσοστά αφορούν τα νέα αυτοκίνητα που προστίθενται στους εταιρικούς στόλους και όχι το σύνολο των ήδη κυκλοφορούντων εταιρικών οχημάτων.

Σύμφωνα με τα μοντέλα της μελέτης, τα οποία αποδίδονται στο ερευνητικό ινστιτούτο Fraunhofer ISI, η υφιστάμενη πορεία εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στη δημιουργία 485.000 θέσεων εργασίας έως το 2030. Ο αριθμός αυξάνεται στις 681.000 θέσεις στο σενάριο μέτριας παρέμβασης και στις 829.000 στο σενάριο ισχυρής παρέμβασης.

Επομένως, οι 344.000 θέσεις εργασίας που αναφέρονται στον τίτλο αντιστοιχούν στην πρόσθετη απασχόληση που θα μπορούσε να προκύψει από την ενισχυμένη πολιτική δράση και όχι στο σύνολο των θέσεων εργασίας που προβλέπεται να δημιουργηθούν.

Η T&E εκτιμά επίσης ότι τα οικονομικά οφέλη θα μπορούσαν να αυξηθούν από 28 δισ. ευρώ, με βάση την υφιστάμενη πορεία, σε 48 δισ. ευρώ στο ισχυρό σενάριο. Αντίστοιχα, οι επενδύσεις θα μπορούσαν να αυξηθούν από 20 δισ. ευρώ σε 38 δισ. ευρώ. Οι διαφορές αυτές διαμορφώνουν τα πρόσθετα οφέλη των 20 δισ. ευρώ και τις επιπλέον επενδύσεις των 18 δισ. ευρώ.

Στο επίκεντρο οι όροι για την ευρωπαϊκή παραγωγή

Η Grande y Rodriguez προειδοποίησε ότι η αποδυνάμωση των όρων για την ευρωπαϊκή παραγωγή ή η καθυστέρηση εφαρμογής τους θα μπορούσαν να περιορίσουν τα αναμενόμενα οφέλη.

«Η αποδυνάμωση των απαιτήσεων “Made in EU” θα αφαιρούσε το κίνητρο για τις αυτοκινητοβιομηχανίες να μεταφέρουν την παραγωγή τους στην Ευρώπη. Εξίσου σημαντικό για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας που βρίσκονται σε κίνδυνο είναι να διατηρηθεί το 2028 ως ημερομηνία έναρξης ισχύος», δήλωσε.

Η T&E παρουσιάζει το ζήτημα ως μια δοκιμασία για την ικανότητα της Ευρώπης να ανταγωνιστεί την Κίνα στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. Υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να χάσει μια σημαντική ευκαιρία, εάν δεν αξιοποιήσει τη ζήτηση από τις επιχειρήσεις για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, σε μια περίοδο κατά την οποία οι κατασκευαστές αντιμετωπίζουν πιέσεις στην απασχόληση.

Η Γερμανία θα μπορούσε να απορροφήσει 134.000 από τις πρόσθετες θέσεις εργασίας στο ισχυρό σενάριο, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 39% της συνολικής αύξησης της απασχόλησης στην ΕΕ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το παράδειγμα του ομίλου Volkswagen. Σύμφωνα με την T&E, ενώ ο όμιλος σχεδιάζει να περικόψει 35.000 θέσεις εργασίας έως το 2030, ο κανονισμός θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία έως και 56.300 επιπλέον άμεσων θέσεων εργασίας στον κατασκευαστή κατά την ίδια περίοδο, στο πλαίσιο του ισχυρού σεναρίου.

Οφέλη και για τα εργοστάσια μπαταριών

Η Πολωνία αποτελεί έναν ακόμη δυνητικά μεγάλο κερδισμένο, κυρίως στον τομέα της παραγωγής μπαταριών. Η T&E προβλέπει ότι η χώρα θα μπορούσε να εξασφαλίσει 38.500 επιπλέον θέσεις εργασίας στο ισχυρό σενάριο, με το 82% της αύξησης να αφορά τον κλάδο των μπαταριών.

Ειδικότερα, η μελέτη για την Πολωνία προβλέπει ότι η παραγωγή κυψελών μπαταριών θα μπορούσε να αυξηθεί από 31 GWh σε 81 GWh έως το 2030. Πρόκειται για αύξηση κατά 50 GWh, η οποία θα οδηγούσε την παραγωγή σε επίπεδο μεγαλύτερο από δυόμισι φορές το αρχικό.

Μια πολιτική για τα εταιρικά αυτοκίνητα που θα ενίσχυε τη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα ευρωπαϊκής κατασκευής θα μπορούσε να στηρίξει και τα εργοστάσια που παράγουν τα βασικά εξαρτήματά τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές εφοδιαστικές αλυσίδες θα αναπτυχθούν εντός της Ευρώπης.

Η Grande y Rodriguez υπογράμμισε: «Ο εξηλεκτρισμός των στόλων των μεγάλων επιχειρήσεων είναι καθοριστικός για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής αλυσίδας αξίας των ηλεκτρικών οχημάτων και τη μείωση της εξάρτησής μας από κυρίαρχους προμηθευτές παγκοσμίως».

Όπως πρόσθεσε: «Η Ευρώπη ήδη συναρμολογεί τα περισσότερα από τα ηλεκτρικά εταιρικά αυτοκίνητά της. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι εγγυημένη ζήτηση, ώστε να κατασκευαστούν πράγματι τα εργοστάσια μπαταριών που έχουν ανακοινωθεί».