Ηλεκτρικά σχεδόν όλα τα καινούργια αυτοκίνητα στη Νορβηγία το 2025

Η πετρελαιοπαραγωγός χώρα χαλαρώνει τις φοροελαφρύνσεις στα ηλεκτρικά ΙΧ, αλλά ταυτόχρονα συνεχίζει να επιβάλει αντικίνητρα στα αυτοκίνητα με θερμικούς κινητήρες.

Με αμείωτη ένταση προχωρά η μετάβαση σε ένα καθεστώς μηδενικών εκπομπών ρύπων στις οδικές μεταφορές στη Νορβηγία, όπου το 2025 το 95,6% όλων των νέων ταξινομήσεων καινούργιων ΙΧ ήταν αμιγώς ηλεκτρικά. Το ποσοστό έφτασε σχεδόν το 98% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της Νορβηγικής Ομοσπονδίας Οδικών Μεταφορών.

Η ταχεία μετάβαση της πετρελαιοπαραγωγού Νορβηγίας σε οχήματα που κινούνται με μπαταρία έρχεται σε έντονη αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου η ασθενής ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα οδήγησε την ΕΕ στην ανατροπή του προγραμματισμένου για το 2035 απαγορευτικού μέτρου για τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Στη Νορβηγία την κορυφή των πωλήσεων κατέλαβε για πέμπτη συνεχή χρονιά η Tesla με μερίδιο αγοράς 19,1%, ακολουθούμενη από τη Volkswagen με 13,3% και τη Volvo με 7,8%.

Με αιχμή το Model Y, η Tesla διέθεσε 27.621 αυτοκίνητα, περισσότερα από όσα έχει πουλήσει οποιοσδήποτε άλλος κατασκευαστής στη χώρα μέσα σε ένα μόνο έτος.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι επιδόσεις της Tesla αποδεικνύουν ότι η χώρα άφησε πίσω της την καταναλωτική αντίδραση που ταλαιπωρεί τη μάρκα σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης λόγω της στήριξης του Elon Musk σε ακροδεξιά κόμματα.

Τους τελευταίους μήνες, η Νορβηγία έχει αρχίσει να καταργεί να φορολογεί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά ταυτόχρονα προσθέσει συστηματικά επιβαρύνσεις στα αυτοκίνητα βενζίνης και πετρελαίου, καθιστώντας τα ακριβότερα.

Τα λίγα οχήματα με θερμικούς κινητήρες που ταξινομήθηκαν το 2025 ήταν κυρίως αυτοκίνητα ειδικού σκοπού, όπως ΙΧ προσβάσιμα σε αναπηρικά αμαξίδια ή οχήματα που χρησιμοποιούνται από την αστυνομία και άλλες υπηρεσίες άμεσης ανάγκης, μαζί με λίγα υβριδικά μοντέλα και σπορ μοντέλα.