Ηλεκτρική BMW M3 με τέσσερις κινητήρες έρχεται το 2027

Το τμήμα M της BMW ετοιμάζει την ηλεκτρική M3, που θα έχει τέσσερις κινητήρες, αλλά και δυνατότητα να λειτουργεί ως πισωκίνητη, προσομοιώνοντας και αλλαγές σχέσεων.

Μια νέα εποχή ξεκινάει για την BMW και το τμήμα Μ, που ετοιμάζει τη νέα M3 σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση. Το σπορ DNA της μάρκας περνάει αυτούσιο στη νέα εκδοχή του μοντέλου, εστιάζοντας στις επιδόσεις και φυσικά την οδική συμπεριφορά.

Η έλευση της ηλεκτρικής M3 επιβεβαιώνεται πλέον και επίσημα από την ίδια την BMW, με το χρονικό ορίζοντα παρουσίασης να είναι το 2027.

Σύμφωνα με τη γερμανική εταιρεία, η νέα γενιά των μοντέλων M θα ανεβάσει τον πήχη της οδηγικής απόλαυσης και εμπειρίας πίσω από το τιμόνι τους, ενώ θα συνοδεύονται από εκρηκτικές επιδόσεις.

Για την κατασκευή της ηλεκτρικής M3 θα χρησιμοποιείται η νέα πλατφόρμα Neue Klasse, με το μοντέλο να εφοδιάζεται με δύο ηλεκτρικές μονάδες και τέσσερις κινητήρες, έναν σε κάθε τροχό. Θα διαθέτει τετρακίνηση, αλλά και δυνατότητα να περνάει τη μετάδοση μόνο στους πίσω τροχούς. Επιπλέον θα διαθέτει προσομοιωμένες αλλαγές ταχυτήτων, ώστε να διατηρηθεί το συναίσθημα που χαρακτηρίζει τα μοντέλα M, ακόμη κα στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Η νέα αρχιτεκτονική επιτρέπει τη διαχείριση της ροπής σε κάθε τροχό ξεχωριστά, που χαρίζει στο αυτοκίνητο πολυδιάστατο χαρακτήρα, που του επιτρέπει να είναι σπορ στην πίστα και φιλικό στο δρόμο.

Διαθέτει μπαταρία 100 kWh, νέας γενιάς Gen6, με κυλινδρικά στοιχεία, με αρχιτεκτονική 800V, που δίνει έμφαση στην απόδοση, αλλά και δυνατότητα γρήγορης φόρτισης, που συμβάλει στη χρηστικότητα του μοντέλου.

Superbrains

Τέσσερις υπολογιστές υψηλής απόδοσης συνδυάζουν την ισχύ τους για να διαχειριστούν τόσο την απόλαυση στην οδήγηση, όσο και την άνεση που προσφέρει η αυτόνομη οδήγηση, το σύστημα πολυμέσων και εν γένει όλες τις λειτουργίες άνεσης του αυτοκινήτου.

Ο Franciscus van Meel, Διευθύνων Σύμβουλος της BMW M GmbH δήλωσε: «Η επόμενη γενιά μοντέλων αναμένεται να θέσει νέα πρότυπα στην κατηγορία των αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων. Με την τελευταία γενιά της τεχνολογίας Neue Klasse, ανεβάζουμε την οδηγική εμπειρία της BMW M σε ένα νέο επίπεδο και θα ενθουσιάσουμε τους πελάτες μας με τα δυναμικά χαρακτηριστικά του αυτοκίνητο στην πίστα, αλλά και την ευχρηστία στην καθημερινότητα».