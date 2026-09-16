Ηλεκτρικό ή Βενζίνη: Το αυτοκίνητο που κερδίζει τη μάχη του πορτοφολιού

Η πετρελαϊκή κρίση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2026 αύξησε το ενεργειακό κόστος των αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία (BEV) σε ολόκληρη την ΕΕ ήταν πέρσι κατά 33% φθηνότερα στη λειτουργία τους σε σύγκριση με αντίστοιχα αυτοκίνητα που κινούνται με βενζίνη, σύμφωνα με νέα έκθεση του Διεθνούς Συμβουλίου για τις Καθαρές Μεταφορές (ICCT).

Η έκθεση EV Transition Check δείχνει ότι η πτώση του κόστους των μπαταριών και οι υψηλές τιμές των καυσίμων ωθούν τους Ευρωπαίους οδηγούς προς τα ηλεκτρικά οχήματα, διευρύνοντας παράλληλα το οικονομικό όφελος της μετάβασης.

Η έρευνα επισημαίνει ότι η πετρελαϊκή κρίση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2026 αύξησε το ενεργειακό κόστος των αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης κατά 12% έως 36%. Αυτό άφησε το κόστος λειτουργίας των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων σε μεγάλο βαθμό σταθερό και διεύρυνε ακόμη περισσότερο τη χρηματική διαφορά.

«Οι οδηγοί ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη πληρώνουν περίπου ένα τρίτο λιγότερο από εκείνους που διαθέτουν αυτοκίνητα με κινητήρα βενζίνης», δήλωσε η Marie Rajon Bernard, ανώτερη ερευνήτρια του ICCT και επικεφαλής συγγραφέας της έκθεσης.

«Αυτές οι εξοικονομήσεις είναι δύσκολο να αγνοηθούν. Εξηγούν επίσης γιατί η αγορά αυτοκινήτου συνεχίζει να κινείται προς μία κατεύθυνση. Αναμένουμε ότι η υιοθέτηση των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, εφόσον διατηρηθούν οι υφιστάμενες πολιτικές».

Εξισορρόπηση του κόστους αγοράς

Εκτός από την εξοικονόμηση στα καθημερινά λειτουργικά έξοδα, το κόστος αγοράς έχει επίσης εξισορροπηθεί. Η έκθεση παρουσιάζει στοιχεία τιμών για 100.000 οχήματα στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων της Ευρώπης, σύμφωνα με τα οποία το αρχικό κόστος των BEV στις τρεις μεγαλύτερες κατηγορίες οχημάτων ήταν το 2025 αντίστοιχο με εκείνο των αυτοκινήτων βενζίνης.

Κατά την περίοδο 2020-2025, ο αριθμός των διαθέσιμων μοντέλων BEV τετραπλασιάστηκε, ενώ το κόστος των μπαταριών μειώθηκε κατά 35%. Όταν ληφθούν υπόψη ο πληθωρισμός και χαρακτηριστικά των οχημάτων, όπως η αυτονομία, το αρχικό κόστος των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη Γερμανία μειώθηκε κατά 18%. Την ίδια περίοδο, οι τιμές των αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης αυξήθηκαν κατά 2%.

Ο Peter Mock, διευθυντής του ICCT Europe, εξήγησε ότι οι τιμές των οχημάτων δεν έχουν μειωθεί τόσο γρήγορα όσο το κόστος των μπαταριών.

«Υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο για να γίνουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα φθηνότερα τα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή για τις αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως», επεσήμανε.

«Αντί να αλλάξουν πορεία, οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες θα χρειαστεί να διατηρήσουν και να ενισχύσουν περαιτέρω τις επενδύσεις τους στην ηλεκτροκίνηση. Ο ανταγωνισμός σε αυτή την αγορά θα ενταθεί», πρόσθεσε.

Η έκθεση αναδεικνύει επίσης την πρόοδο στον τομέα των βαρέων οχημάτων. Τα ηλεκτρικά φορτηγά πλησιάζουν στην οικονομική ισοδυναμία με τα μοντέλα ντίζελ, ενώ τα ηλεκτρικά φορτηγά μεγάλων αποστάσεων στη Γερμανία έχουν ήδη επιτύχει 11% χαμηλότερο συνολικό κόστος σε σύγκριση με τα αντίστοιχα φορτηγά ντίζελ. Αυτό έχει υποστηριχθεί από απαλλαγές από τα διόδια για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Στο συμπέρασμά της, η έκθεση αναφέρει ότι η ευνοϊκή οικονομική συγκυρία, σε συνδυασμό με τα πρότυπα CO₂ της ΕΕ και τα εθνικά προγράμματα στήριξης των ηλεκτρικών οχημάτων, αποτελούν τους λόγους για τους οποίους η μετάβαση επιταχύνεται.

Τα πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιπροσώπευαν το 22% των νέων πωλήσεων αυτοκινήτων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ οι πωλήσεις ηλεκτρικών φορτηγών αυξήθηκαν κατά 40% σε ετήσια βάση.

Ως αποτέλεσμα της ανόδου των ηλεκτρικών οχημάτων, η συνολική παραγωγή αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης στην ΕΕ έχει μειωθεί. Σύμφωνα με την έκθεση, το ποσοστό τους επί της συνολικής παραγωγής αυτοκινήτων μειώθηκε από 91% το 2020 σε 72% το 2025. Την ίδια στιγμή, τα BEV έφτασαν να αντιπροσωπεύουν το 19% της συνολικής παραγωγής.