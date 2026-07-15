Ηλεκτρικό πόλης με τιμή 20.000 ευρώ ετοιμάζει η Suzuki

Η Suzuki ετοιμάζεται να επεκτείνει την αμιγώς ηλεκτρική γκάμα της με ένα αυτοκίνητο πόλης με τιμή κοντά στις 20.000 ευρώ και ένα B-SUV.
Η μετάβαση στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης και οι αυστηρές επιταγές της νομοθεσίας για τα οχήματα μηδενικών εκπομπών προκάλεσαν ισχυρούς τριγμούς σε πολλούς κατασκευαστές, λόγω της αναγκαστικής κατάργησης αρκετών συμβατικών μοντέλων.
Μάρκες όπως η Suzuki χρειάστηκαν να αναδιοργανώσουν την γκάμα μοντέλων τους, όμως τώρα, το μέλλον της ιαπωνικής φίρμας μοιάζει αρκετά ευοίωνο.
Η αξία του Swift
Στο επίκεντρο της εμπορικής πορείας της Suzuki βρίσκεται το Swift. Το ιαπωνικό μικρό αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές σε Ελλάδα και Ευρώπη για όσους ψάχνουν ένα οικονομικό και αξιόπιστο μικρό αυτοκίνητο. Το μυστικό της επιτυχίας του εντοπίζεται στον αποδοτικό ήπια υβριδικό τρικύλινδρο κινητήρα του 1,2 λίτρου, ο οποίος εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Το γεγονός αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τη Suzuki, καθώς της επιτρέπει να εξασφαλίζει πολύτιμα credits αντισταθμίζοντας τις πωλήσεις των μεγαλύτερων συμβατικών μοντέλων της. Παράλληλα, η εταιρεία εισέρχεται στην ηλεκτρική εποχή με το λανσάρισμα του eVitara, του πρώτου της αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τους όγκους πωλήσεων μέσα στη χρονιά.
Tα επόμενα κρίσιμα βήματα
Το μεγάλο όμως στοίχημα για το μέλλον της μάρκας είναι το αυτοκίνητο που θα αποτελέσει την έκδοση παραγωγής του πρωτοτύπου Vision e-Sky. Θα πρόκειται για ένα 5θυρο αμιγώς ηλεκτρικό πόλης με boxy αναλογίες που θα εφοδιάζεται με μπαταρία χωρητικότητας κοντά στις 29 kWh και θα προσφέρει αυτονομία περίπου 210 χιλιομέτρων. Το κόστος απόκτησης αναμένεται να φτάνει τα 20.000 ευρώ, όταν λανσαριστεί στην αγορά την άνοιξη του 2027.
Το αμέσως επόμενο βήμα της Suzuki είναι η εμπορική διάθεση ενός αμιγώς ηλεκτρικού B-SUV, το οποίο είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί το 2029.