Ηλεκτροκίνηση: Κάνει πίσω η Bentley

Ο Βρετανός κατασκευαστής πολυτελών μοντέλων εγκαταλείπει την ηλεκτρική του επίθεση.

Διευρύνεται διαρκώς η λίστα των εταιρειών του ομίλου VW που αναθεωρούν τα στρατηγικά τους πλάνα όσον αφορά τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Τον περασμένο έτος, η Audi ακύρωσε το σχέδιο να καταστεί 100% ηλεκτρική έως το 2033, ενώ πριν από λίγες ημέρες η Porsche ανακοίνωσε επένδυση 3,1 δισ. ευρώ για να παρατείνει τη ζωή των μοντέλων της με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Σειρά τώρα παίρνει η Bentley, με τον CEO της μάρκας, Frank-Steffen Walliser, να δηλώνει στο Autocar ότι καθώς οι μάρκες μοιράζονται πλατφόρμες, κινητήρια συστήματα όπως και άλλα βασικά εξαρτήματα, οι αποφάσεις των μελών του VW Group, έχουν άμεσες συνέπειες και στη μάρκα από το Κρου της Αγγλίας.

«Υπάρχει μια κάμψη στη ζήτηση για πολυτελή ηλεκτρικά οχήματα και η ζήτηση από τους πελάτες δεν είναι ακόμη αρκετά ισχυρή ώστε να στηρίξει μια αμιγώς ηλεκτρική στρατηγική. Σήμερα η αγορά πολυτελών μοντέλων είναι πολύ διαφορετική από ό,τι ήταν όταν ανακοινώσαμε το πρόγραμμα Beyond100», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Walliser.

«Η ηλεκτροκίνηση παραμένει ο στόχος μας, αλλά πρέπει να πάρουμε μαζί μας και τους πελάτες μας».

Επιβεβαίωσε δε ότι η Bentley εξακολουθεί να σχεδιάζει το λανσάρισμα ενός νέου plug-in υβριδικού ή ηλεκτρικού μοντέλου κάθε χρόνο από το 2026, ξεκινώντας από το πρώτο της ηλεκτρικό τετράτροχο, ένα «αστικό SUV».

Ωστόσο, με την Porsche και την Audi να συνεχίζουν να επενδύουν μαζικά σε κινητήρες εσωτερικής καύσης για τα best-sellers τους, εξήγησε ότι η Bentley έχει πλέον τη δυνατότητα να εστιάσει σε βενζινοκίνητα μοντέλα σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί.

Παρά την αλλαγή πορείας, η επένδυση στις εγκαταστάσεις της Bentley στο Κρου συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς. Αυτή τη στιγμή το βρετανικό brand κατασκευάζει νέα γραμμή συναρμολόγησης ηλεκτρικών μοντέλων, βαφείο και κέντρο σχεδίασης.