Ηλεκτροκίνηση: Ρεκόρ πωλήσεων παγκοσμίως αλλά και «φρένο» σε βασικές αγορές

Ενώ οι πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων καταρρίπτουν παγκοσμίως το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, αγορές όπως εκείνη της ΗΠΑ, δείχνουν να πατούν «φρένο», με τους πελάτες τους να εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις.

Το 2025 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την παγκόσμια αγορά των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Οι αριθμοί σε παγκόσμιο επίπεδο αποδεικνύουν περίτρανα ότι οι ταξινομήσεις νέων EV ξεπέρασαν ανά την υφήλιο τις 20,7 εκατομμύρια μονάδες, καταγράφοντας αύξηση της τάξης 20% σε σχέση με το 2024 — αν μη τι άλλο πρόκειται για ένα ακόμα ιστορικό ρεκόρ που δείχνει ότι η ηλεκτροκίνηση συνεχίζει να επεκτείνεται.

Ωστόσο, πίσω από την γενική αυτή εικόνα, υπάρχει ένα σημαντικό μήνυμα, καθώς η ανάπτυξη δεν είναι ομοιόμορφη σε όλες τις χώρες και όλες τις περιοχές. Η Κίνα, για παράδειγμα, παραμένει με διαφορά η μεγαλύτερη αγορά EV παγκοσμίως, με σχεδόν 13 εκατομμύρια πωλήσεις το 2025, ενισχύοντας το ρόλο της ως κεντρικού παίκτη στην ηλεκτροκίνηση. Η Ευρώπη, με ισχυρή στήριξη από τα πάσης λογής προγράμματα επιδοτήσεων, κατέγραψε και αυτή με τη σειρά της ένα εντυπωσιακό άλμα των πωλήσεων με ετήσια αύξηση της τάξης του 33%.

Αντίθετα, η εικόνα στη Β. Αμερική ήταν διαφορετική. Στις ΗΠΑ, οι πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων πήραν «ανάσα» μόνο στο διάστημα πριν σταματήσουν τα ομοσπονδιακά φορολογικά κίνητρα τον Σεπτέμβριο του 2025. Μετά την κατάργηση αυτών των επιδοτήσεων, οι αγορές υποχώρησαν και οι πωλήσεις συνολικά για το έτος που μας πέρασε αυξήθηκαν μόλις κατά 1%. Στον Καναδά μάλιστα, όπου τα κίνητρα είχαν καταργηθεί νωρίτερα μέσα στο 2025, οι πωλήσεις κατέρρευσαν σχεδόν κατά 49%.

Όπως είναι προφανές, οι επιδοτήσεις, οι φοροαπαλλαγές και οι τοπικοί κανονισμοί για τις εκπομπές ρύπων λειτουργούν ως βασικοί καταλύτες για την υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης. Κράτη με συγκριτικά πιο σταθερά «υποστηρικτικά πλαίσια» βλέπουν τους τις πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών πωλήσεων να ανεβαόνουν (έστω και με μικρότερο ρυθμό απ’ ότι αναμενόταν), την ώρα που άλλες με λιγότερο στιβαρά μέτρα βρίσκονται αντιμέτωπες.

Σε αυτό το μεταβαλλόμενο τοπίο, η αγορά των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων συνεχίζει να αποδεικνύει ότι δεν είναι «μόδα» αλλά μια στρατηγική κατεύθυνση της αυτοκινητοβιομηχανίας. Παρά τις δυσκολίες σε κάποιες χώρες, η συνολική τάση δείχνει ότι οι… ηλεκτρικές μετακινήσεις πλέον αποτελούν βασικό πυλώνα του μέλλοντος της αυτοκίνησης.